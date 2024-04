Wehringen würdigt sportliche Höchstleistungen

Wehringens Bürgermeister zeichnet Sportler und Sportlerinnen aus und hat eine vielversprechende Nachricht.

Wehringen ist stolz auf seine Sportvereine und seine Spitzensportler – das machte Bürgermeister Manfred Nerlinger bei der diesjährigen Sportlerehrung im Bürgersaal deutlich.

„Es ist ganz außergewöhnlich, dass ein so kleiner Ort drei so engagierte Sportvereine hat und hier auch viele Talente fördert“, sagte Nerlinger. So würden herausragende Leistungen erbracht. Das gehe natürlich gerade im Jugendsport nicht ohne den Einsatz von Trainer und Eltern. „Wir können heute Jung und Alt, Einzelsportler und Mannschaften ehren, das zeigt, was für ein breites Spektrum wir hier an Sportangeboten haben“, sagte Nerlinger. Die Gemeinde wolle ein starker Partner sein, unterstütze deshalb Vereine mit Zuschüssen für Bauvorhaben und Anschaffungen und stelle die gemeindlichen Liegenschaften kostenfrei für deren Nutzung zur Verfügung. Dazu kommt die Jugendförderung durch die Gemeinde.

Zweite Turnhalle in Wehringen?

Möglicherweise kann Wehringen seine Sportler bald noch mehr unterstützen: Im Zuge des Grundschulneubaus ist derzeit langfristig auch der Bau einer zweiten Turnhalle angedacht. Für das Rahmenprogramm bei der Sportlerehrung sorgten in diesem Jahr die Singoldfunken, die Gardemädchen des FSV Wehringen. Diese feierten damit ihr zehnjähriges Bestehen.

In diesem Jahr konnten zahlreiche Sportler des FSV Wehringen, des Tennisclubs Wehringen und der Laufgemeinschaft geehrt. Dazu kamen Ehrungen für Reinhard Brachmann, Deutscher Meister in der Para-Leichtathletik im Diskuswerfen, Kugelstoßen und Standweitsprung sowie für Markus Letroe und Ulrich Seitz, die beim Extrembergsteigen die Strecke von 8848 Höhenmetern bewältigen und dabei 23.000 Euro für einen guten Zweck sammelten. Alle Sportler bekamen von der Gemeinde Wehringen eine Tasse mit Gemeindelogo für das gesunde Frühstück vor der nächsten sportlichen Herausforderung.