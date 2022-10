Wehringen

18:00 Uhr

Wehringer Auwald: Naturschützer machen eine Entdeckung

So sah der Bereich noch vor einigen Wochen aus.

Plus In den vergangenen Wochen wurden in dem Wehringer Waldstück, das einmal Gewerbegebiet werden soll, Bodenproben entnommen.

Von Elmar Knöchel

An einer Stelle, die von der Straße aus nicht einsehbar ist, wurde im Wehringer Auwald offenbar auf rund 1000 Quadratmetern Fläche das Unterholz gerodet. Das Areal kam zuletzt immer wieder in die Schlagzeilen: Die Gemeinde Wehringen will dort ein neues Gewerbegebiet errichten. Der jüngste Protest liegt eine Woche zurück: Rund 80 Naturschützer bildeten eine Menschenkette.

