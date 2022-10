Wehringer Ehrenbürger feiert 85. Geburtstag

Ulrich Egger ist einer von nur zwei Ehrenbürgern Wehringens. Der 85-Jährige erhielt zur Würdigung seiner Verdienste einen Eintrag ins goldene Buch der Gemeinde.

Nur zwei Gemeindemitgliedern in Wehringen ist bisher die Auszeichnung zuteilgeworden, sich "Ehrenbürger" nennen zu dürfen. Einer davon war der verstorbene Altbürgermeister Hans Merk. Der zweite ist Ulrich "Urle" Egger.

Zu seinem 85. Geburtstag durfte sich Egger jetzt im feierlichen Rahmen einer Gemeinderatssitzung ins goldene Buch eintragen. In einer kurzen Laudatio würdigte Bürgermeister Manfred Nerlinger das Lebenswerk des Jubilars, der sich wie kaum ein anderer für seine Heimatgemeinde eingesetzt hat. Egger saß 30 Jahre im Wehringer Gemeinderat, davon 24 Jahre als zweiter Bürgermeister. In dieser Zeit habe er, zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Hans Merk, Wehringen geprägt, so Nerlinger.

Wehringer hat das Gemeindeleben in vielerlei Hinsicht geprägt

Die Einwohnerzahl habe sich während Eggers Amtszeit von 1800 auf fast 2800 im Jahr 2002 erhöht. Auch Wehringens Wiedererlangung der Selbstständigkeit fiele in diese Periode. Die Gemeinde gehörte nämlich für eine kurze Zeit zu Großaitingen. Die Sicherung der Trinkwasserversorgung, die Ausweisung von fünf Baugebieten, der Neubau der Kläranlage und der Neubau des Bürgerhauses mit dem Feuerwehrgebäude seien Projekte, die damals umgesetzt worden waren. Diese Liste ließe sich noch weiter fortsetzen.

Der 85-jährige Wehringer war zudem 18 Jahre lang für die Gemeinde im Kreistag, Gründungsmitglied des Landvolks im Dekanat Schwabmünchen und Gründungsvorsitzender des Dorfhelferinnen- und Betriebshelferausschusses Augsburg-Land. Daneben engagierte sich der Ehrenbürger im Kirchenchor, der Blaskapelle und im Musikverein. Er organisierte die Wehringer Krippenausstellung und Hobbykünstler- und Ostermärkte.

Wo Ulrich Eggers Werk den Bürgern täglich begegnet

Eines seiner vielen Projekte begegnet den meisten Wehringern tagtäglich. Denn Ulrich Egger zeichnet auch verantwortlich für den Wehringer Blumenschmuck entlang der Hauptstraße. "Mir ist keine andere Gemeinde im Landkreis bekannt, die einen derart akribisch gepflegten Blumenschmuck hat", würdigte der Gemeindechef die Arbeitszeit, die der Ehrenbürger Egger dafür aufwendet. Bevor es dann zum Eintrag ins goldene Buch ging, bedankte sich der Bürgermeister noch bei Fanny Egger, denn ohne ihre tatkräftige Unterstützung hätte ihr Mann sicherlich nicht so viel für seine dankbare Gemeinde tun können, sagte Manfred Nerlinger.