Wehringer Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug

Plus Die Lieferzeit für ein Löschfahrzeug kann über ein Jahr betragen. Geräte und Einbauten sollen größtenteils aus dem alten Fahrzeug übernommen werden.

Das Haupteinsatzfahrzeug der Wehringer Feuerwehr, das LF 16/12, ist mittlerweile 28 Jahre alt. Da sich die Reparaturen und die Unterhaltskosten ständig erhöhen, soll ein neues Fahrzeug beschafft werden.