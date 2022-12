Wehringer Weihnachtsmarkt kommt sehr gut an

Besucherandrang beim Wehringer Weihnachtsmarkt: Was auf dem Platz hinter dem Rathaus und im Gemeindesaal alles geboten war.

Über 30 Buden und Stände boten beim Wehringer Weihnachtsmarkt auf dem Platz hinter dem Rathaus Schmankerl für Teller und Tasse, zeigten Selbstgebasteltes und Töpferarbeiten. Vom Besuch war Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger restlos begeistert. "Ich glaube, so viele Besucher schon am Samstag hatten wir noch nie", sagte er.

Nerlinger eröffnete mit einer besinnlichen Feierstunde auch die Krippenausstellung im Gemeindesaal. Umrahmt wurde sie vom Wehringer Chor Merian. Es waren viele traditionelle Krippen aus dem Landkreis zu sehen, aber auch exotische aus Afrika und Peru. Ein besonderes Detail an einer Familienkrippe offenbarte das Ehepaar Kugelmann: "Unser Großvater hat einige der Figuren selbst geschnitzt. Ein Problem war aber, dass er noch nie ein Kamel gesehen hatte."

Im Gemeindesaal wurden rund 40 Krippen unterschiedlicher Herkunft gezeigt. Foto: Elmar Knöchel

Für eine Tierfigur in den Münchner Tierpark

So sei der findige Großvater kurzerhand in den Zoo nach München gereist, um die Tiere zu zeichnen. Wieder zu Hause angekommen, musste er dann feststellen, dass er zwar sehr genau den Kopf und den exotischen Körperbau gezeichnet hatte, dabei aber das Hinterteil ausgespart hatte. So hätte er dann kurzerhand seinen geschnitzten Kamelen die Rückansicht einer Kuh verpasst. "Das ist aber bisher nur den allerwenigsten Betrachtern aufgefallen", schmunzelte das Ehepaar. (anja, elkn)