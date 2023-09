Wie der Wehringer Günter Kniest Marokko vor dem Erdbeben erlebte

Das Erdbeben in Marokko hat große Teile des kulturellen Erbes zerstört. Manches davon hat der Wehringer Fotograf Günter Kniest in seinen Bildern festgehalten.

Ganze Städte, die in Trümmern liegen und Menschen, die hilflos vor den Überbleibseln ihres Zuhauses stehen: Diese Bilder von Marokko gehen gerade um die Welt. Wie es vorher aussah, wissen die wenigsten. Günter Kniest aus Wehringen ist einer davon. Er hat Marokko in den letzten 15 Jahren viermal bereist – und war fasziniert von dem, was ihm begegnete.

Günter Kniest auf einer seiner Reisen in Marokko vor einer Wüstenfahrt. Foto: Günter Kniest

"Marokko ist für mich Orient pur", sagt Kniest, wenn man ihn bittet, zu beschreiben, was er mit Marokko verbindet. Ihn fasziniere das Land, die Kultur und die Landschaft, einfach alles. Der 77-jährige ist Lehrer, hat 34 Jahre lang in Untermeitingen unterrichtet. Nebenher fotografiert er gerne und verbindet das mit Reisen. Als Kind war er Leseratte, Abenteuerbücher faszinierten ihn. "In die Länder, von denen ich gelesen habe, zieht es mich."

Viermal zog es den Wehringer nach Marokko

So also auch Marokko. 2009 ist er das erste Mal vor Ort. Auf seine Reisen bereitet er sich nicht vor, erst im Nachhinein informiert er sich in Vorbereitung auf seine Bildervorträge, die er zu seinen verschiedenen Reisen immer wieder zeigt. Dabei stelle er oft fest, was er noch nicht gesehen habe und reise dann manchmal noch mal hin. "So mache ich das mit sämtlichen Ländern."

Die Lehmbausiedlung Ait Ben Haddou befindet sich südlich von Marrakesch. Foto: Günter Kniest

Kniest hat viel gesehen, doch Marokko blieb ihm im Gedächtnis. In den Jahren 2009, 2011, 2016 und 2019 besuchte er mit Studienreisen den Staat im Nordwesten Afrikas. Abends zog er los, mischte sich unter die Menschen und schaute sich das Leben vor Ort an. Was er sah, gefiel ihm. Er spricht von den Sanddünen, den unterirdischen Wasserleitungen, dem Minarett in Marrakesch – aber auch von lückenlosem Handyempfang überall im Land und einer sich über die Jahre deutlich verbessernden Schulbildung.

Erdbeben in Marokko: "Wenn ich diese Bilder sehe, das ist furchtbar"

Unsicher fühlte er sich nie, auch etwa auf Märkten sei er nie bedrängt worden. Über die politische Situation und die Frage, warum Marokko Hilfe aus dem Ausland nur teilweise anfordert, möchte er sich keinen Kommentar erlauben: "Ich war als Fotograf dort, der dort die Schönheiten genossen hat – und vielleicht auch das, was nicht so schön war. Aber ich bin kein Fachmann und maße mir daher nicht an, ein Urteil zu fällen." Er wisse nur, dass dort dringend Hilfe, egal von wem, gebraucht werde. "Wenn ich diese Bilder sehe, das ist furchtbar. Gerade in den hohen Bergdörfern, wo keiner hinkommt, im hohen Atlas. Das ist grausam."

Wie es wohl weitergeht? Kniest glaubt nicht, dass der Wiederaufbau schneller geht als bei anderen von Erdbeben gebeutelten Regionen wie beispielsweise in der Türkei. Von der historischen Architektur fürchtet er einiges als verloren, ähnlich wie in der bereits 1960 bei einem Erdbeben zerstörten südmarokkanischen Küstenstadt Agadir. Schließlich sei es ja nach solchen Katastrophen vor allem wichtig, schnell für die Menschen vor Ort wieder Infrastruktur und Unterkünfte zu schaffen. Etwa das Minarett in Marrakesch, Vorbild für sämtliche Minarette in Marokko, sei nun beschädigt. "Das sind alles Dinge, die tun mir schon weh."

Dieses Tor führt in die Medina, also in die Altstadt von Marrakesch. Foto: Günter Kniest

Über seine Reise spricht Günter Kniest kommende Woche in Wehringen

Am Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr, zeigt er im Bürgersaal Wehringen im Rahmen eines kostenlosen Vortrags seine Reise von Agadir über den Atlas zu den vier Königsstädten bis zu den höchsten Sanddünen Marokkos. Ein wenig gespannt darauf ist der ehemalige Lehrer angesichts der aktuellen Entwicklungen und der Tatsache, "dass ich mir im Frühjahr ausgerechnet Marokko als Vortragsthema ausgesucht habe und dass es im Herbst kaputt ist."

Sicher, dass er noch einmal hinreisen wird, ist er sich nicht, mittlerweile sei er nicht mehr so "taufrisch, überall hinzugehen". Ob er sich mehr Hilfsbereitschaft von seinen Mitmenschen, etwa beim Spenden, wünsche? "Das kann ich nicht beurteilen", sagt der 77-Jährige. "Ich bin da genauso Fernsehzuschauer wie alle anderen auch."