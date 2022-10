Wie sich ein traditioneller Milchbetrieb in Wehringen die Zukunft sichern möchte

Plus Die Landwirte Roland und Jasmin Stegmann produzieren echten Wehringer Käse. Doch wenn die Erweiterung ihres Hofes nicht genehmigt wird, könnte damit bald Schluss sein.

Der Stegmann-Hof im Herzen von Wehringen ist einer der wenigen verbleibenden Milchviehbetriebe der Gemeinde. Roland und Jasmin Stegmann führen den Hof bereits in der sechsten Generation. Nun stellt ein neues Bundesgesetz zur Kuhhaltung die Landwirte vor große Herausforderungen: Bis 2030 dürfen Kühen nicht mehr in Ställen angekettet werden. Damit diese Haltungsform umgesetzt werden kann, müssen viele Betriebe ihren Hof erweitern oder umbauen.