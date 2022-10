Wehringen

Sind Tiny Houses ein Zukunftsmodell für die Gemeinde Wehringen?

Tiny Houses bieten auf wenig Fläche alles, was man zum Leben braucht.

Plus Sogenannte Tiny Houses werden immer beliebter, sind in vielen Gemeinden aber nicht gern gesehen. In Wehringen ist das anders.

"Wohnraum ist teuer, genauso wie die Baugrundstücke", gab Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger als Einleitung zu den Beratungen über eine Bauvoranfrage zu Bedenken. Thema war die Errichtung eines sogenannten "Tiny House" in Wehringen. Tiny Houses, also winzige Häuser, bieten in der Regel auf kleinstem Raum eine komplette Wohnung für ein bis zwei Personen.

