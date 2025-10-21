Am Sonntag wird in Schwabmünchen doppelt gefeiert

Schon seit den 1980er Jahren ist das Weinfest ein fester Bestandteil im Schwabmünchner Veranstaltungskalender. Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit, dann wird die Schwabmünchner Innenstadt zur Flaniermeile, aufgepeppt mit einem vielfältigen Weinangebot und weiteren Aktionen. Mehr als 30 Stände, von Infoangeboten über Gastronomie und Händler, vier Aktionsflächen und drei Bands sorgen für ein vielfältiges Angebot. Natürlich kommt auch das Thema Wein nicht zu kurz: Ob edle Tropfen vom Weinhändler, fairer Wein aus aller Welt oder spritzige Weinschorlen – jeder Geschmack wird bedient.

Los geht es um 12.30 Uhr, um 17.30 Uhr ist das Weinfest zu Ende. Gefeiert wird entlang der Fuggerstraße, beginnend an der Apothekergasse und der Luitpoldstraße bis zur Kreuzung Mindelheimer Straße und auf dem Schrannenplatz. Dieser Bereich ist auch für den Verkehr gesperrt. Geparkt werden kann am besten auf dem Festplatz, am Eisplatz an der Jahnstraße sowie in der Gartenstraße.

Werbegemeinschaft feiert in Schwabmünchen Jubiläum

Neben dem Weinfest gibt es einen weiteren Grund zum Feiern. Die Werbegemeinschaft feiert am Sonntag – fast auf den Tag genau – ihr 50. Gründungsjubiläum. Deren Gründung fand am 29. Oktober 1975 durch den Gewerbeverein statt. Die Werbegemeinschaft ging damals aus dem örtlichen Gewerbeverband hervor, mit dem Ziel, in gemeinsamer Bemühung auf die örtlichen Einkaufsmöglichkeiten aufmerksam zu machen, die Innenstadt zu beleben und die Unternehmenslandschaft zu stärken. Das erste Emblem der Werbegemeinschaft wurde damals von der Schwabmünchner Allgemeinen entworfen.

Katharina Grote, die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Schwabmünchen blickt stolz auf die Geschichte des Vereins: „Die Werbegemeinschaft Schwabmünchen und Ihre Veranstaltungen wie das Frühlingsfest, das Weinfest aber auch der Hoigarten sind fester Bestandteil des Schwabmünchner Stadtlebens.“ Die Werbegemeinschaft ist jedoch noch viel mehr, wie die Vorsitzende erläutert: „Unser Ziel ist es, ortsansässige Unternehmer zu vernetzen und die lokalen Betriebe durch unsere Arbeit zu stärken. In Zeiten des immer beliebter werdenden Onlinehandels ist es wichtig, den Bürgern zu zeigen, welche Vielfalt Schwabmünchen in den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung zu bieten hat und dass es lohnenswert ist, den ‚Klick‘ in der eigenen Stadt zu lassen.“

Stadtgutscheine im Gesamtwert von 300 Euro zu gewinnen

Zum Jubiläum verlost die Werbegemeinschaft vier „Stadtgutscheine“ im Gesamtwert von 300 Euro. Dieser ist die moderne Weiterentwicklung des Einkaufsgutscheins der Werbegemeinschaft. Als wiederaufladbare Guthabenkarte im Scheckkartenformat passt sie in jeden Geldbeutel und ist auch gestückelt bei den teilnehmenden Geschäften einlösbar.

Um einen der Gutscheine zu gewinnen, ist ein Einkauf von mindestens 15 Euro in einem der teilnehmenden Geschäfte notwendig. Dann gibt es eine Gewinnkate, die in die Losbox auf dem Stadtplatz eingeworfen wird. Eine Mehrfachteilnahme bei entsprechenden Einkäufen ist möglich. Die Gewinner werden in der Weinfest folgenden Woche benachrichtigt. „Wir wollen uns mit dem Gewinnspiel bei den Besuchern unserer Veranstaltungen bedanken. Denn deren Besuche und Treue zu den Geschäften und Dienstleistern vor Ort, machen Schwabmünchen zu dem, was es heute ist“, so Annika Bast, Projektmanagerin der Werbegemeinschaft.

Die Geschichte der Werbegemeinschaft Schwabmünchen 1975: Gründung der Werbegemeinschaft innerhalb des Gewerbeverbandes, um die Zusammenarbeit und Werbung der örtlichen Gewerbetreibenden zu fördern. ​ 1976: Erste große gemeinsame Werbeaktion der Werbegemeinschaft Schwabmünchen in Tageszeitung und Geschäften zu Ostern 1977: Das erste Frühlingsfest unter dem Motto „Eine Stadt zeigt Frühling“ wird ein großer Erfolg 1983: Der Gewerbeverband Schwabmünchen feiert sein 100-jähriges Jubiläum 1980er: Der Schwabmünchner Weihnachtsmarkt „Hoigarten“ und das Weinfest ergänzen das Veranstaltungsrepertoire der Werbegemeinschaft 2000: Einführung eines Einkaufsgutscheins für Schwabmünchen durch die Werbegemeinschaft 2005: Offizielle Eintragung der Werbegemeinschaft Schwabmünchen im Vereinsregister des Amtsgerichts Augsburg (ab nun „e.V.“). Dr. Paul Müller übernimmt das Amt des 1. Vorsitzenden. 2013: Gründung des Lenkungsausschusses „Innenstadt“ gemeinsam mit der Stadt Schwabmünchen. Geburtsstunde des „Stadt Aktiv Managements“ unter der Trägerschaft der Werbegemeinschaft Schwabmünchen e.V. 2015: Die erste Azubi-Tour, die mobile Ausbildungsmesse für Schwabmünchen, findet statt 2016: Der Einkaufsgutschein der Werbegemeinschaft erhält ein neues Design 2020/2021: Die Werbegemeinschaft unterstützt lokale Unternehmen während der Corona-Pandemie mit verschiedenen Aktionen („bleibSMÜtreu“) 2022: Das Schwabmünchner „Hoigärtle“, der Weihnachtsmarkt von Kindern für Kinder, feiert seine Premiere 2023: Wahl des aktuellen Vorstandsteams bestehend aus Katharina Grote (Vorsitzende) und Moritz Müller (stellv. Vorsitzender) 2024: Einführung des Stadtgutschein Schwabmünchen, der modernen und digitalen Ergänzung zum Einkaufsgutschein der Werbegemeinschaft