Welche Heizung ist die richtige für mich?

Fossile Heizungen sind ein Auslaufmodell. Das wurde beim jüngsten Energiestammtisch in Mittelneufnach unter der Leitung von Oliver Strahl schnell deutlich. Diplom-Ingenieur Max Braun von der gleichnamigen Heizungsbaufirma aus Thannhausen erklärte den Interessierten anschaulich an Beispielen, welche Heizsysteme heute noch sinnvoll sind, wie sich die Wirtschaftlichkeit unterscheidet und welche Förderungen Eigentümer nutzen können.

„Es gibt aber nicht pauschal die eine beste Heizung“, stellte Braun gleich zu Beginn klar. „Es gibt nur die richtige Lösung für das konkrete Gebäude.“ Hier sind Faktoren wie Wirtschaftlichkeit, Förderung, bauliche Gegebenheiten und tatsächlich auch das Bauchgefühl des Verbrauchers ausschlaggebend. Die Informationen basieren daher auf dem jetzigen Stand – was in vier oder fünf Jahren aktuell ist, was die Regierung wie stark fördert, kann momentan niemand sagen.

Luft-Wärmepumpe: flexibel, aber die Effizienz variiert

Die Luft-Wärmepumpe zählt aktuell zu den beliebtesten Lösungen. Die Investitionskosten betragen 30.000 bis 45.000 Euro. Die Vorteile: Kein Tank, kein Kamin, wenig Wartung, platzsparend und sogar als Kühlung einsetzbar. Optimal läuft der Austausch, wenn eine Fußboden- oder Deckenheizung bereits vorhanden ist. Mit erneuerbarem Strom ist sie besonders klimafreundlich. Nachteile: Die Wärmepumpe ist nicht unbedingt für hohe Vorlauftemperaturen geeignet, bei vorhandenen Heizkörpern muss Eignung geprüft werden und auch die Geräuschemission, wenn auch mittlerweile gering, sollte beachtet werden.

Verbrauchskosten: Bei einem typischen 20-30-jährigen Einfamilienhaus ergeben sich jährliche Heizkosten von etwa 3000 Euro (bei Heizkörpern) oder knapp 2000 Euro (bei Fußbodenheizung). Über 20 Jahre hinweg summiert sich das auf rund 90.000 oder 58.000 Euro.

Erdwärme: hocheffizient, aber teuer im Bau

Erdwärmepumpen sind die effizienteste Variante. Sie liefern konstante Wärme, unabhängig vom Wetter und haben niedrige Betriebskosten. Sie besitzen eine stabile hohe Jahresarbeitszahl, arbeiten leise und haben eine hohe Lebensdauer.

Allerdings sind die Investitionskosten für Bohrungen hoch und die notwendigen Genehmigungen schränken die Einsatzmöglichkeiten ein. Die Erdwärme ist oft ideal für Neubauten oder Komplettsanierungen.

Fernwärme: bequem, aber teuer

Der Anschluss ist vergleichsweise günstig (15.000 bis 25.000 Euro) und bringt maximalen Komfort: kein Heizraum, keine Wartung, keine Tanks.

Allerdings schlagen die hohen Verbrauchskosten zu Buche. Das bedeutet im Haus-Beispiel jährliche Kosten von gut 4600 Euro. Außerdem binden Fernwärmekunden sich langfristig, oft für mindestens zehn Jahre, an

einen Versorger.

Pelletheizung: regional, aber wartungsintensiv

Pelletheizungen kosten mit 45.000 bis 55.000 Euro vergleichsweise viel, sind im Betrieb mit etwa 5,7 Cent pro Kilowattstunde aber günstig. Sie sind besonders für Häuser mit hohem Wärmebedarf und klassischen Heizkörpern geeignet, die Versorgung läuft oft regional, Pellet-Preise sind relativ stabil.

Klare Nachteile sind Platzbedarf für Pellet-Lager sowie Kosten für regelmäßige Wartung und Aufwand für Ascheentsorgung. Die Jahreskosten liegen bei etwa 2200 Euro. Unsicherheit besteht hier bei der staatlichen Förderung. Ab 2026 soll diese überprüft werden.

Photovoltaik: die ideale Ergänzung

Eine PV-Anlage ersetzt keine Heizung, senkt aber Betriebskosten von Wärmepumpen spürbar. Eigenstrom macht unabhängig und spart auf lange Sicht. „Photovoltaik ist die flexibelste Ergänzung. Wer einen Speicher kombiniert, kann Eigenverbrauch optimieren und die Wirtschaftlichkeit seiner Wärmepumpe deutlich verbessern“, so Braun. PV-Anlagen sind mittlerweile günstig und effektiv. Dazu kommt, dass derzeit keine Mehrwertsteuer anfällt. Wer genügend Fläche auf dem Dach hat, kann hier für Warmwasser, Mobilität und für den Haushaltsstrom klimafreundlich Energie gewinnen.

Braun empfiehlt, schnell zu sein. „Wer mit dem Gedanken spielt, eine PV-Anlage zu installieren, sollte dies am besten noch in diesem Jahr fix machen, da sich bald die Förderungen und Voraussetzungen ändern könnten“.

Öl und Gas: Auslaufmodelle mit klaren Vorgaben

Öl- und Gasheizungen sind in der Anschaffung zwar noch günstig (15.000 bis 30.000 Euro), doch bei den Verbrauchskosten schneiden sie schlecht ab. Öl verursacht rund 3375 Euro jährlich, über 20 Jahre gesehen, mit erwarteten Preissteigerungen und CO ₂ -Bepreisung sind das mehr als 100.000 Euro. Gas liegt mit etwa 3.200 Euro pro Jahr und rund 96.000 Euro über 20 Jahre nur geringfügig darunter. Wichtig zu wissen: Bestehende Anlagen dürfen weiter betrieben und repariert werden. Braun betonte: „Niemand muss jetzt sofort seine Ölheizung herausreißen. Bis 2044 dürfen bestehende Systeme weiterlaufen.“ Allerdings steigen die Kosten durch die CO ₂ -Bepreisung jedes Jahr.

Der Einbau neuer, reiner Ölheizungen ist bereits stark eingeschränkt. Sie dürfen nur noch installiert werden, wenn gleichzeitig ein signifikanter Anteil erneuerbarer Energien integriert wird. Ab 2044 ist auch damit Schluss: Dann ist der Betrieb von Ölheizungen endgültig verboten. Von Hybridheizungen hält Braun nicht viel: „Wer heute noch in Öl oder Gas investiert, baut sich eine teure Übergangslösung mit praktisch zwei Heizungen ein, die so keine vernünftige Zukunft mehr hat.“

Förderung: Staat hilft beim Umstieg

Interessant sind die staatlichen Förderungen und ein Kreditprogramm der KfW für die Heizungserneuerung. Das Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude (BEG) unterstützt erneuerbare Heizsysteme mit Zuschüssen von bis zu 70 Prozent. Ergänzend können Eigentümer den KfW-Ergänzungskredit 358 nutzen. „Dies ist ein zinsgünstiges Darlehen mit niedrigem Effektivzins und gerade für Haushalte mit kleinem oder mittlerem Einkommen eine hervorragende Ergänzung zur Zuschussförderung“, erklärte Braun.

Am Ende blieb die zentrale Botschaft: Keine Heiztechnik ist pauschal die beste. Bestand, Heizflächen, Verbrauchsverhalten, regionale Gegebenheiten und verfügbare Fördermittel entscheiden über die Wirtschaftlichkeit. „Wer heute investiert, sollte unbedingt einen Fachmann hinzuziehen“, empfahl Braun dringend. „Eine professionelle Analyse spart bares Geld und sorgt dafür, dass die Heizung wirklich zum Haus passt.“ Er selbst führt diese Berechnungen gegen Gebühr durch.