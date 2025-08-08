Straßenkatzen und Wildkatzen: Nicht alle Tiere haben im Landkreis Augsburg ein Zuhause

Am Freitag ist Weltkatzentag. Katzenfreunde feiern das Zusammenleben mit der Hauskatze. Aber nicht nur die gibt es im Landkreis Augsburg. Am internationalen Katzentag wird auch auf Missstände in der Katzenhaltung hingewiesen. Für Sahra Scheffler, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft der Tierversuchsgegner und Tierfreunde in Schwaben (Attis), gab es einen ganz konkreten Auslöser, der ihr Engagement für Katzen ins Rollen brachte.

In ihrer Nachbarschaft lebten vernachlässigte und kranke Katzen auf einem Bauernhof – sich selbst überlassen, ohne Versorgung. Eines Tages beobachtete sie, wie ein ausgehungertes Tier Kaffeefilter vom Kompost fraß. „Ich dachte, das darf doch in Deutschland nicht wahr sein“, erinnert sich Scheffler. Es war ihr persönlicher „Klick-Moment“ – sie beschloss, aktiv zu werden. Straßenkatzen vermehren sich unkontrolliert, leiden häufig unter Hunger und Krankheiten. Im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg wird das zunehmend zum Problem. Im Landkreis Augsburg dürfte die Lage ähnlich sein, vermutet Scheffler.

So ist die Lage bei Straßenkatzen im Landkreis Augsburg

„Es kommen viele Anrufe aus dem Augsburger Land wegen Katzen, die offensichtlich niemandem gehören“, sagt sie. Oft paaren sich auch unkastrierte Hauskater mit frei laufenden Katzen – das verschärft das Problem zusätzlich. Attis versucht, dem entgegenzuwirken. Rund 8000 Katzen hat die Organisation im Großraum Augsburg bereits kastrieren lassen. Dennoch gibt Scheffler zu: „Wir können die vielen Katzen gar nicht so schnell kastrieren, wie sie sich vermehren.“

In fünf Gemeinden des Landkreises Aichach-Friedberg gilt mittlerweile eine Katzenschutzverordnung. Katzen und Kater dürfen dort nicht mehr ins Freie gelassen werden, wenn sie nicht kastriert und gechippt oder tätowiert sind. Scheffler betont, dass das ihre Arbeit erheblich erleichtere. Die Tierschützerin hofft, dass zukünftig solche Verordnungen auch im Landkreis Augsburg in Kraft treten.

Wildkatzen im Landkreis Augsburg

Neben verwilderten Hauskatzen gibt es jene, die natürlicherweise in freier Wildbahn leben, Wildkatzen. Auch im Augsburger Land? Johannes Enzler ist Vorsitzender der Kreisgruppe Augsburg des Bund Naturschutz. Er sagt: „Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass Wildkatzen im Naturpark vorkommen, allerdings gab es in den letzten Jahren keine gesicherten Nachweise dafür. Die Westlichen Wälder würden sich als Lebensraum für die Wildkatze auf jeden Fall gut eignen.“ In den frühen 2010er Jahren wurden drei Nachweise von Wildkatzen im Augsburger Land dokumentiert. Allerdings kann nicht sicher gesagt werden, ob sich die scheuen Tiere in den Stauden angesiedelt haben, oder ob nur durchgezogen sind.

Der Naturpark Westliche Wälder eignet sich laut Enzler als Lebensraum für die Wildkatze Enzler: Die scheuen Einzelgänger bevorzugen artenreiche, abwechslungsreiche und zusammenhängende Waldgebiete. Freie Flächen hingegen meiden sie. Um die Rückkehr der Tiere zu fördern, können beispielsweise Hecken als Verbindungskorridore angelegt werden. Auch der Klimawandel spiele eine Rolle: Die allgemein steigenden Temperaturen begünstigen die Ausbreitung der streng geschützten Tiere. „Eigentlich muss man davon ausgehen, dass sich die Wildkatze wieder ansiedeln wird“, sagt Enzler.

„Mit einer Katze wird es nie langweilig“

Wie Sahra Scheffler setzt sich auch Anja Biebl für Katzen ein. Sie ist Gruppenleiterin der Ortsgruppe Augsburg des Vereins „Freundeskreis Katze & Mensch“. „Mit einer Katze wird es nie langweilig“, sagt sie. Die Mitglieder des Vereins betreuen gegenseitig bei Bedarf ihre flauschigen Haustiere. Biebl fasziniert vor allem der individuelle Charakter und der Eigensinn der Katzen. „Ich glaube, das Wesen der Tiere spricht den Menschen an.“ Für Biebl ist wichtig, dass sich Katzen frei bewegen können und nicht in einem Käfig gehalten werden.