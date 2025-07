Erfolgreiches Geschäftsjahr für den Weltladen Schwabmünchen

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Maximilian Lindner begrüßte bei der Generelversammlung des Weltladens nicht nur Genossinnen und Genossen begrüßen, sondern auch Gäste aus der Stadtgesellschaft, Politik und Kultur, die sich für die Arbeit des Weltladens Schwabmünchen interessieren.

Deutlicher Gewinn

Sie gewannen umfassenden Einblick in die Aktivitäten des Jahres 2024, vorgetragen von der bisherigen Vorsitzenden Ingrid Küchle. Den Rückblick auf das Geschäftsjahr 2024 gab Vorstand Wolfgang Friedinger. Er durfte vor allem auch auf die Erfolge der Sparmaßnahmen verweisen: Nach sieben eher spärlichen Jahren zeigte der Jahresabschluss zur Freude der Anwesenden erstmals wieder einen deutlichen Gewinn. Annegret Lueg, Vorsitzende im Eine-Welt-Netzwerk Bayern, gratulierte zu diesem respektablen Ergebnis.

Großer Dank an Ingrid Küchle

Ein abschließender kleiner Festakt galt Ingrid Küchle, die in ihrer Funktion verabschiedet wurde. Versammlungsleiter und Vorstand dankten Ingrid Küchle für ihr langjähriges beispielloses Engagement. Hildegard Klemmer und Ingrid Hahn-Eisenhardt rückten für sie in den Vorstand nach. Besonderer Dank richtete sich auch an die große Gruppe der Ehrenamtlichen, die den Laden sprichwörtlich am Laufen halten.

