Das ist der Tag der Seifenblase

Er ist noch jung, der Weltseifenblasentag. Seit 2012 gibt es ihn. Der Gedanke dahinter: Überall auf der Welt sollen Menschen am 5. Oktober Seifenblasen aufsteigen lassen. Damit sollen sie am Tag der Seifenblase ein Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen. Jede Seifenblase symbolisiert den Wunsch nach Liebe, Hoffnung und Frieden. Wie genau der Tag entstanden ist und wer ihn initiiert hat? Unklar. Fest steht: Die Sonnenstunden dieser Frühherbsttage lassen sich, wie auf unseren Fotos in Königsbrunn, auch im Augsburger Land gut nutzen, um Seifenblasen aufsteigen zu lassen.

Icon vergrößern Ein Zeichen für den Frieden ist diese große Seifenblase in Königsbrunn. Foto: Ramona Hofmeister-Weber Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Zeichen für den Frieden ist diese große Seifenblase in Königsbrunn. Foto: Ramona Hofmeister-Weber