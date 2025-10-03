Steuer runter, doch Essengehen wird im Landkreis Augsburg kaum billiger

Landwirte werden wieder beim Agrardiesel entlastet, Gastronomen freuen sich über sinkende Steuern: Die Bundesregierung hat unter anderem zwei zentrale Wahlkampf-Themen umgesetzt. In den Branchen kommt das gut an – das Essengehen wird deswegen im Landkreis Augsburg wohl aber nicht günstiger.

Was sich mit der neuen Regierung verändert

Das wurde beschlossen: Um Haushaltslöcher zu stopfen, hatte die Ampelregierung die Subvention des Agrardiesels stückweise heruntergefahren. Die Folge waren heftige Proteste der Landwirte. Sie gingen zum Jahreswechsel 2023/2024 deutschlandweit auf die Straße, auch im Landkreis. Union und SPD haben die Subvention wieder eingeführt. Für Landwirte bedeutet das, sie können sich ab 2026 die Energiesteuer für Diesel wieder zurückerstatten lassen: Pro Liter sind das 21,48 Cent. Aktuell sind es 6,44 Cent, weil die Ampel die Subvention zurückgefahren hatte. Die künftige Subvention wird laut Bundesregierung insgesamt 430 Millionen Euro pro Jahr betragen. Ebenfalls für Ärger sorgte unter Bundeskanzler Olaf Scholz die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen auf 19 Prozent. Ab nächstem Jahr gelten in der Gastro-Branche wieder sieben Prozent. Die Entlastung kostet den Staat 3,6 Milliarden Euro.

Dreisbach: „Die Situation bleibt sehr angespannt“

So reagiert die Gastro-Branche: „Nur die Rückkehr zur Sieben-Prozent-Mehrwertsteuer auf Speisen kann die dringend notwendige Luft zum Atmen verschaffen“, sagt die stellvertretende Kreisvorsitzende und Ausbildungsbotschafterin des Hotel- und Gaststättenverbands, Gabi Dreisbach. Die Situation sei sehr angespannt, es drohe das sechste Verlustjahr in Folge. Das deutsche Gastgewerbe sei auch 2025 noch weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt. Laut Statistischem Bundesamt lag der reale Umsatz im ersten Halbjahr 2025 minus 15,1 Prozent unter 2019. Besonders die Gastronomie habe zu kämpfen: Minus 17,4 Prozent reale Umsatzverluste gegenüber 2019, zum Vorjahr ein Minus von 4,1 Prozent. Parallel dazu seien die Kosten für Personal, Lebensmittel, Getränke und Energie explodiert. Die Mehrkosten hätten die meisten Gastronomen nicht weitergegeben. „Diese tragen wir selbst, was dann weniger Ertrag bedeutet“, sagt Dreisbach, die das Hotel-Restaurant „Zellers Quartier“ in Königsbrunn leitet.

Icon vergrößern Gabi Dreisbach aus Königsbrunn engagiert sich im Hotel- und Gaststättenverband. Foto: Brandnamic, Sammlung Dreisbach Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gabi Dreisbach aus Königsbrunn engagiert sich im Hotel- und Gaststättenverband. Foto: Brandnamic, Sammlung Dreisbach

„Diese Entwicklung setzt die Betriebe massiv unter Druck. Viele Gäste reagieren mit Konsumzurückhaltung: Sie gehen seltener essen, wählen günstigere Gerichte oder verzichten auf Vorspeisen und Getränke. Restaurants verlieren, während Essen zum Mitnehmen und der Lebensmitteleinzelhandel profitieren“, erklärt Dreisbach. Letztere hätten seit jeher nur sieben Prozent Mehrwertsteuer. Die nun angekündigte Senkung will Dreisbach anteilig bei einigen beliebten Gerichten auf der Karte an die Gäste weitergeben. Wie es andere Kollegen halten, müssten sie selbst wissen.

Zurück zum Agrardiesel

Das sagen die Landwirte: Die Abschaffung der Agrardiesel-Subvention hatte vor einem Jahr für massive Proteste gesorgt. Hunderte Landwirte gingen auf die Straße, Höhepunkte waren ein großer Protestzug in Schwabmünchen und viele Mahnfeuer. Die neue Bundesregierung hat die Wiedereinführung der Subvention auf den Weg gebracht. Das heißt: Wenn das Gesetz in Kraft tritt, bekommen Betriebe der Land- und Forstwirtschaft ab 2026 wieder die volle Steuervergünstigung für Agrardiesel. Sie können sich die Energiesteuer für Diesel wieder teilweise zurückerstatten lassen – genauer 21,48 Cent pro Liter. Das soll die Betriebe finanziell entlasten und ihnen gleichzeitig in einem von erheblichen Preisschwankungen geprägten Markt Planungssicherheit geben.

Icon vergrößern Martin Mayr aus Kutzenhausen ist Kreisobmann des BBV. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Martin Mayr aus Kutzenhausen ist Kreisobmann des BBV. Foto: Marcus Merk

„Das hilft allen Betrieben, vor allem den Bio-Bauern“, sagt der Kreisvorsitzende des Bayerischen Bauernverbands (BBV), Martin Mayr. Er ist auch Vorsitzender des Maschinenrings. Mit der Agrardiesel-Subvention lasse sich die Bilanz etwas aufbessern. Aber wie in der Gastronomie bleibe die Situation in der Branche angespannt. Je nach Art der Landwirtschaft hätten seine Kollegen in diesem Jahr mit Ertragseinbußen zu kämpfen. Besonders betroffen sei der Ackerbau. Dem Endverbraucher helfe die Vergünstigung nicht. „Wir stehen bei der Nahrungsmittelproduktion in einer weltweiten Konkurrenz“, sagt Mayr. Für die Landwirte würden die Probleme nicht weniger: Die Ausweisung sogenannter roter Gebiete, in denen Landwirte nur eingeschränkt düngen dürfen, führe zu weiteren Ertragseinbußen. (mit Felix Futschik)