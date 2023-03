Wer kommt am besten aus dem Winterschlaf?

Die Fußballer der Kreisklasse, A- und B-Klasse starten am kommenden Wochenende in die Rückrunde. Behält Tabellenführer Kleinaitingen auch gegen Inningen eine weiße Weste?

Der Frühling ist ins Land zurückgekehrt und mit ihm auch der Fußball. Ungeschlagen gehen dabei die beiden Tabellenführer in die Rückrunde: Kreisklassist Kleinaitingen ist wie in der A-Klasse Großaitingen noch unbesiegt. Großaitingen wird es auch nach diesem Wochenende bleiben, da man noch spielfrei ist, Kleinaitingen bekommt es mit einem kniffligen Fall zu tun. In der B-Klasse sollte Herbstmeister Schwabegg seine Auswärtsaufgabe lösen können. Beim abstiegsbedrohten TSV Mittelneufnach hofft man in der Kreisklasse Allgäu dagegen, dass die gute Vorbereitung mit in die Punktspiele genommen werden kann. So bleibt taktisch nur noch die präzise Vorgabe des ehemaligen Stuttgarters Patrick Funk: „Links ist ähnlich wie rechts, nur auf der anderen Seite.“

Kreisklasse Augsburg Süd

Langenneufnach hat am vergangenen Wochenende im Nachholspiel gegen Haunstetten II da angeknüpft, wo die Vorrunde endete: Mit 0:7 wurden sie vom Tabellendritten nach Hause geschickt. Innerhalb von 16 Minuten klingelte es dabei fünfmal zwischen der 22. und 38. Minute im Stauden-Kasten. Besonders Jonathan Wiest kannte mit einem Viererpack keine Gnade. Nun geht es für die Elf von Sepp Schlögel zum SV Hurlach, der zum Ende der Vorrunde auch nicht unbedingt glänzte und in sechs Spielen fünf Niederlagen kassierte. Trotzdem sind die Oberbayern hier Favorit. Hurlach sicherte sich in der anderen Nachholpartie ein verdientes 1:1 und damit einen Punkt gegen Untermeitingen.

Beim SVU stehen die Zeichen allerdings auf Veränderung: Trainer Dominik Sandner und Torwart Sebastian Steidle hören zum Saisonende auf. Dazu wechselte Felix Thoma bereits in der Winterpause nach Hiltenfingen. Am Sonntag empfängt Untermeitingen nun den TSV Walkertshofen, der eine bravouröse Vorrunde spielte. Mit einer ähnlich ambitionierten Leistung ist durchaus noch Platz drei drin. Den hat momentan der TSV Haunstetten inne, der zum SSV Margertshausen reist. Auch in Margertshausen stehen die Zeichen auf Abschied: Trainer Vincent Aumiller hört nach nur einem Jahr zum Saisonende auf, obwohl sein Team zum Ende der Rückrunde richtig stark punktete und sich somit aus dem Keller schoss. In der Partie TSV Ustersbach gegen Schwabegg treffen sich zwei direkte Nachbarn aus dem Tabellenmittelfeld. Das Hinspiel entschied Ustersbach mit 1:0 für sich, die letzten drei Heimspiele verlor man allerdings gegen den SVS. Eine knifflige Aufgabe bekommt Tabellenführer Kleinaitingen mit dem FSV Inningen in der heimischen Arena vorgesetzt. Als einer der Aufstiegsfavoriten gehandelt, legte Inningen eine eher mäßige Vorrunde hin und steht nur auf Rang fünf. Trotzdem können sie an einem guten Tag jedem Gegner wehtun. Kleinaitingen braucht die Punkte, da Verfolger Kaufering mit nur einem Punkt Rückstand richtig im Nacken hängt und am Samstag mit einem Sieg gegen Fischach vorlegen kann.

Kreisklasse Allgäu 2

Wenn bei den Kickern des TSV Mittelneufnach die Punktrunde nur annähernd so laufen würde wie die Vorbereitung - sie hätten sehr schnell alle Abstiegssorgen los. Mit drei Zu-Null-Siegen gegen Kleinaitingen, Ustersbach und Schwabegg war die Vorbereitung sehr erfolgreich. Doch jetzt geht es gegen Aufstiegsfavorit Pforzen um Punkte, die dringend benötigt werden. Da kann man nur hoffen, dass die Abwehr weiter so energisch dichthält und sich der TSV wie im vergangenen Jahr mit einem Blitzstart aus der Gefahrenzone schießt.

A-Klasse Augsburg

Beim Duell der Aufsteiger sicherte sich der VfB Mickhausen mit einem 2:1 einen wichtigen Dreier gegen den SSV Bobingen, der langsam Druck von hinten bekommt. Nur drei Punkte trennen sie vom Relegationsplatz, auf dem derzeit der Türk SV Bobingen steht. Allerdings kassierte der mit 1:5 eine weitere Klatsche von Türkgücü Königsbrunn und machte dabei keine großen Andeutungen, dass die Rückrunde besser verlaufen wird, als die bisherige Saison. Während Tabellenführer Großaitingen noch einmal die Füße hochlegen kann, sind die Konkurrenten vom TSV Bobingen gegen Inningen sowie die SpVgg Langerringen bei Türkgücü im Einsatz. Der SSV Bobingen muss gegen Klosterlechfeld ran und Mickhausen fährt zum Derby nach Reinhartshausen. Gegen Lagerlechfeld wird es für Türk Bobingen auch an diesem Wochenende wieder schwer, etwas Zählbares im heimischen Stadion zu behalten. Abschließend empfängt der FC Königsbrunn noch den Tabellennachbarn aus Gessertshausen und könnte bei einem Sieg nach Punkten gleichziehen.

B-Klasse Augsburg

Nichts zu erben gab es für den TSV Straßberg beim 0:3 im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten Lagerlechfeld III. Der könnte nun am Freitagabend mit einem Sieg in Kleinaitingen kurzfristig die Tabellenführung übernehmen, die sich aber Schwabegg mit einem erwarteten Sieg gegen Ustersbach wieder zurückholen kann. Der dritte Aufstiegskandidat Schwabmünchen III empfängt am Samstagabend die Reserve aus Klosterlechfeld. Straßberg kann sich mit einem Sieg gegen die Zweite aus Großaitingen wieder etwas mehr ins Mittelfeld schieben. Zudem empfängt Hiltenfingen noch Fischach und Gessertshausen fährt zum Auswärtsspiel nach Obermeitingen.