Das ist das Leserbild des Monats September

Die Schafe im Abendlicht von Ruta Hauke haben mit Abstand die meisten Stimmen beim Online-Voting des laufenden Leserbilder-Wettbewerbs erhalten. Ruta Hauke hatte auf den Wiesen bei Zusmarshausen mit einer Nikon Z6II mit einer Festbrennweite von 85 Millimetern bei einer Belichtungszeit von 1/160 Sekunden fotografiert.

So können Sie mitmachen

Wer am offenen Wettbewerb teilnehmen will: Die Redaktion sucht jeden Monat aktuelle Bilder aus dem Augsburger Land, um sie anderen Lesern vorzustellen. Über die besten Bilder kann nach Monatsende jeder im Internet abstimmen. Wer mitmachen möchte: Bilder sollten mit einer kurzen Beschreibung versehen und dann an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de geschickt werden.