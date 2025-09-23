Michaelimarkt: Das müssen Autofahrer wissen

Der Michaelimarkt in Schwabmünchen ist das größte Volksfest in der Region. Was Autofahrer, Pendler und Anwohner in Schwabmünchen wissen sollten, zeigt die kleine Übersicht.

Bushaltestellen werden verlegt

Bis Freitag, 3. Oktober, 12 Uhr, ist die Holzheystraße vom Kreuzungsbereich Sparkassenplatz bis zur evangelischen Kirche gesperrt. In diesem Zeitraum können die AVV-Bushaltestellen am Alten Rathaus und an der Holzheystraße nicht bedient werden. Ersatzhaltestellen sind am Friedhof und in der Feyerabendstraße. Die Schulbushaltestelle an der Grundschule wird bis einschließlich Donnerstag, 2. Oktober, an die Hochfeldstraße auf Höhe des Bürgermeister-Bittinger-Wegs verlegt.

Sperrung wegen Umzug

Am Donnerstag, 25. September, wird von 17 Uhr bis etwa 18.30 Uhr der Schrannenplatz und die Museumstraße für die Zeit des Festumzugs gesperrt. In der Zeit von Freitag, 26. September, 8 Uhr, bis Dienstag, 30. September, 12 Uhr, sind folgende Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt: Gartenstraße, Museumstraße, Raiffeisenstraße und Schulstraße. Das Wohngebiet „Kroengelände“ ist in dieser Zeit nur über die Hochfeldstraße erreichbar, als Zufahrtsmöglichkeit wird der sogenannte „Quartiersplatz“ geöffnet. Am verkaufsoffenen Sonntag, 28. September, wird von 9 bis 18.30 Uhr der Straßenzug Fuggerstraße/Luitpoldstraße zwischen der Apothekergasse und der Mindelheimer Straße gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Lechfelder Straße, Breitweg, Bahnhofstraße.

Wo geparkt werden kann

Für die genannten Bereiche besteht ab Beginn der jeweiligen Sperrung ein beidseitiges Halteverbot. Während der Markttage stehen folgende unbewachte Parkmöglichkeiten zur Verfügung: An der Jahnstraße und bei den Leonhard-Wagner-Schulen.