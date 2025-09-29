Schwaches Räumergebnis kostet Fortuna Schwabmünchen die Punkte

3:5 verloren haben die Kegler von Fortuna Schwabmünchen ihre Landesliga-Partie beim TSV-SKC Baar-Ebenhausen. Das Gesamtergebnis von nur 3267:3349 Holz reichte nicht, um Punkte mitnehmen zu können. Die Niederlage ist vor allem auf das schwache Räumergebnis zurückzuführen. Für die kommenden Spiele gilt es, hier gezielt anzusetzen.

Hans-Peter Breyer überzeugte mit starken 585 Holz und war damit klarer Leistungsträger seiner Mannschaft.

Das Kreisliga-Team macht es spannend



Fortuna Schwabmünchen G1 musste sich nach einem spannenden Kreisliga-Heimspiel der Mannschaft von TSG 1885 Augsburg G1 knapp 3:5 geschlagen geben. Mit einem Gesamtergebnis von 3116:3125 war die Partie denkbar knapp, letztlich entschieden die Vollen zugunsten der Gäste. Nadine Stephan glänzte mit herausragenden 601 Holz. (Stefan Genßler)

Kreisklasse Süd-Ost: SV Ottmarshausen G1 - Fortuna Schwabmünchen G2 3:5 (2775:2864); bester Kegler Schwabmünchen: Stefan Genßler (500)

Kreisklasse B1 Süd-Ost: Fortuna Schwabmünchen G3 - SKC Westheim 4:2 (1985:1969); bester Kegler Schwabmünchen: Michael Kothe (536)

