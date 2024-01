Helmut A. Binser kommt mit „Hä?“ nach Willmatshofen

Die Kulturschmiede Stauden verlost drei mal zwei Karten für das Konzert des bayerischen Originals am 3. Februar.

Ein gern gesehener Gast in den Stauden ist Helmut A. Binser. Er betritt am Samstag, 3. Februar, die Bühne in Willmatshofen. Binser ist ein bayerisches Original. Legendär ist seine Art, komplexe Zusammenhänge über die bayerische Lebenswirklichkeit wunderbar ironisch und doch haargenau auf den Punkt zu bringen. Das tut er grundentspannt, auf geniale und feinsinnig brachiale Art, dass sein Publikum oft in unkontrollierte Lachanfälle verfällt.

Das Konzert ist ausverkauft. Sechs Leserinnen und Leser haben noch die Chance, reinzukommen. Die Redaktion verlost mit der Kulturschmiede drei Mal zwei Karten. Für die Chance, zwei Karten zu gewinnen, schreiben Sie uns eine kurze Mail mit ihrer Anschrift und dem Betreff "Kulturschmiede Binser" an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Montag, 29. Januar, 23.59 Uhr. Die Karten sind an der Abendkasse für die Gewinner reserviert. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (amar)