Karten für Da Meier und Watschnbaam zu gewinnen

Am 29. März kommen Da Meier und Watschnbaam mit ihrem aktuellen Programm „Wanted“ nach Willmatshofen. Der Oberpfälzer Matthias Meier, der als Frontmann von Da Huawa, da Meier und I bekannt ist, bringt mit der niederbayerischen Musikkabarettgruppe Watschnbaam eine explosive Mischung aus bayerischer Comedy, hintersinnigem Kabarett und mitreißender Musik mit in den Fischacher Ortsteil. Mit 13 Instrumenten, scharfsinnigem Humor und skurrilen Alltagsbeobachtungen nehmen die Künstler das Publikum mit auf eine urkomische Reise durch bayerische Traditionen, moderne Technik-Fails und kulinarische Grundsatzfragen.

Tickets für das heitere Konzert mit Da Meier und Watschnbaam in Willmatshofen (Beginn 19.30 Uhr – Einlass 18.30 Uhr) gibt es online unter www.kulturschmiede-stauden.de sowie bei den Filialen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden. Kostenlos sind die Karten für die Gewinner der Verlosung unserer Redaktion. Verlost werden drei Mal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Kulturschmiede – Wanted). Die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Donnerstag, 27. März, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz .