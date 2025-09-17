Vom Winde verdreht?

Die Genehmigung von Windkraftanlagen ist ein hochkomplexes Thema. Das zeigte sich in der jüngsten Sitzung des regionalen Planungsverbands. Dass Windkraft im Spannungsfeld zwischen klimapolitischer Hoffnung, ökonomischer Erwartung, wissenschaftlicher Notwendigkeit und umwelt- oder auch gesundheitspolitischen Bedenken Investoren lockt, bestätigte die Beschreibung von Kreisrat Peter Kraus aus Dinkelscherben. In der Marktgemeinde würden sich die Projektanten die Klinke reichen, sagte er. Ob das so weitergeht? Das steht zu bezweifeln. Denn womöglich ist die viel zitierte „Goldgräberstimmung“ bald vorbei.

Was passiert in Berlin?

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche schlug in dieser Woche unter anderem vor, Subventionen für Erneuerbare Energie zu kürzen. Nach dem Koalitionsvertrag der neuen schwarz-roten Regierung soll die bisherige Förderpraxis ohnehin auf den Prüfstand gestellt werden: Windräder in Gebieten mit niedrigeren Windstärken erhielten früher teilweise eine höhere Einspeisevergütung. Windschwächere Standorte könnten also aussortiert werden. Am Problem, dass sinnvolle und nachhaltige Energieformen gefunden werden wollen, ändert das allerdings nichts.