Was trägt, wenn einen scheinbar nichts mehr trägt

Anfang September wechselt Klinikseelsorger Winfried Eichele von den Wertachkliniken ans Klinikum Memmingen, wo er die katholische Seelsorge übernimmt. Damit verwirklicht er sich einen Lebenstraum: Er wohnt in Zukunft näher an den Bergen. Eichele begann 2008 in der Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen und arbeitete für die Gemeinde und die Klinik in Schwabmünchen. Seit 2015 konzentrierte er sich auf die Seelsorge der Wertachkliniken an den Standorten Schwabmünchen und Bobingen. Nachfolgerin von Diakon Winfried Eichele wird Martina Biberacher.

