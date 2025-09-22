Häuslebauer aufgepasst: Gesetzesänderung könnte Genehmigungen erleichtern

Ungewöhnliche Dinge gab es bei der letzten Sitzung im Bauausschuss in Bobingen zu hören. Es ging um Baugenehmigungen im Bestand. Bisher gab es gesetzliche Vorgaben, die die Genehmigungsfähigkeit regeln. Darunter auch, dass sich ein Bauvorhaben in die nähere Umgebung „einfügen“ muss und auch von der Größe des Bauvorhabens zur Umgebung passen muss. In der Vergangenheit wurden viele Anträge mit Blick auf die Bestimmungen abgelehnt. In der letzten Sitzung gab es wieder Ablehnungen, aber es folgte ein Zusatz: „Im Moment müssen die Anträge abgelehnt werden. Wenn das neue Gesetz in Kraft tritt, könnten sie eventuell genehmigt werden.“

Mit Blick auf die größer werdende Wohnungsnot und die, in den meisten Städten gewünschte, Nachverdichtung ist die bisherige Regelung nicht zielführend. Zu viele Bauanfragen müssen abgelehnt werden, obwohl neuer Wohnraum dringend gebraucht wird.

Kommunen bekommen mehr Rechte bei Baugenehmigungen

Um mehr Wohnungsbau zu ermöglichen, wird im Bundestag gerade ein Gesetz vorbereitet, das es einfacher machen soll, im Bestand zu bauen. Rainhard Schöler, Leiter des Bobinger Stadtplanungsamtes, informierte Stadträte und Zuhörer über den Stand beim Gesetzentwurf. „Das neue Gesetz ist in Vorbereitung. Die erste Lesung ist erfolgt. Es könnte bereits zum Ende dieses Jahres in Kraft treten.“ Darin solle dann im Innenbereich der Ortschaften, auch bei Neubauvorhaben, vom Gebot des Einfügens abgewichen werden können.

Bisher sei das nur bei Änderungen, Erneuerungen und Erweiterungen möglich. So sollen auch Genehmigungen bei Bauvorhaben machbar werden, die sich hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung nicht einfügen. Auch die Bebauung in „zweiter Reihe“ könnte dadurch erleichtert werden. Es wird aber keinen Automatismus geben.

Nach Gesetzesänderung: Planungshoheit bleibt bei Kommunen

Die Planungshoheit liegt auch in Zukunft bei den Kommunen. Letztlich entscheidet also die Stadt selbst, welche Abweichungen sie zulassen will und welche eben nicht. Daraus, so Schöler, ergebe sich die Situation, dass Bauanfragen, die im Moment abgelehnt werden müssten, in ein paar Wochen aber genehmigungsfähig sein könnten. Daher erfolgte bei den Ablehnungen, bei denen sich der Bauausschuss nach dem neuen Gesetz eine Genehmigung vorstellen könnte, der Hinweis, dass der Antrag gegebenenfalls noch einmal neu gestellt werden sollte. Bauwerber, deren Anträge mit dem Hinweis auf das Einfügegebot oder der Größe der baulichen Nutzung in der Vergangenheit abgewiesen worden waren, können sich noch einmal bei der Stadt um eine Genehmigung bemühen. Nach Absprache müsse aber ein neuer Antrag gestellt werden. Die Stadt Bobingen werde nicht aktiv auf die Antragssteller zugehen.