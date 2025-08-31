Icon Menü
Wirting Berta Kugelmann prägt den Hiltenfinger Keller

Hiltenfingen

Berta Kugelmanns Herz schlägt für den Hiltenfinger Keller

Vom Eiskeller ihrer Kindheit bis zum modernen Gastronomiebetrieb: Berta Kugelmann hat den Hiltenfinger Keller geprägt wie keine andere. Sie ist Wirtin, Gastgeberin und Herz des Hauses.
Von Monika Treutler-Walle
    Ein perfektes Team (von links) Gudrun Groner-Kugelmann, Berta Kugelmann und Roland Kugelmann. Die Mauer im Hintergrund besteht aus Steinen des ehemaligen Stallgebäudes.
    Ein perfektes Team (von links) Gudrun Groner-Kugelmann, Berta Kugelmann und Roland Kugelmann. Die Mauer im Hintergrund besteht aus Steinen des ehemaligen Stallgebäudes. Foto: Monika Treutler-Walle

    Es ist ein warmer Sommerabend in Hiltenfingen. Im Biergarten des Gasthofs Hiltenfinger Keller rauschen die alten Kastanien, die schon Berta Kugelmanns Großvater gepflanzt hatte. Ein paar Meter weiter steht ein kleines Häuschen, das viele Geschichten kennt, der Eiskeller. „Ich war neun Jahre alt, als ich hier zum ersten Mal mithelfen durfte“, erinnert sie sich. „Ich habe Radler und Bier ausgeschenkt, denn unser Ausschank für den Biergarten war direkt über dem Eiskeller. Die Getränke mussten gut gekühlt sein.“

