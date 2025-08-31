Berta Kugelmanns Herz schlägt für den Hiltenfinger Keller

Es ist ein warmer Sommerabend in Hiltenfingen. Im Biergarten des Gasthofs Hiltenfinger Keller rauschen die alten Kastanien, die schon Berta Kugelmanns Großvater gepflanzt hatte. Ein paar Meter weiter steht ein kleines Häuschen, das viele Geschichten kennt, der Eiskeller. „Ich war neun Jahre alt, als ich hier zum ersten Mal mithelfen durfte“, erinnert sie sich. „Ich habe Radler und Bier ausgeschenkt, denn unser Ausschank für den Biergarten war direkt über dem Eiskeller. Die Getränke mussten gut gekühlt sein.“

Monika Treutler-Walle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86856 Hiltenfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastronomiebetrieb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis