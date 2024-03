Wirtschaft

06:30 Uhr

Das erste gemeinsame Jahr ist sehr positiv verlaufen

Plus Die Vorstände der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden blicken auf das vergangene Jahr zurück – die Fusion Ende 2022 war für beide Banken der richtige Schritt.

Von Christian Kruppe

Im August 2022 erfolgt mit der Fusion der Raiffeisenbank Schwabmünchen und der Raiffeisenbank Stauden der Startschuss für die neue Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden. Das abgelaufene Jahr 2023 war nun das erste gemeinsame Geschäftsjahr. „Das Jahr ist mit all seinen Herausforderungen richtig gut für uns gelaufen. Wir können mit Stolz zurückblicken und sagen, dass die Fusion für die beiden Banken der absolut richtige Schritt war“, zog Vorstandsvorsitzender Herbert Jauchmann erfreut den Bilanzstrich unter das abgelaufene Geschäftsjahr 2023.

Die Zweigstellen sind alle erhalten geblieben

Eine klare Vorgabe zur Fusion der Raiffeisenbanken war es unter anderem, das breite Zweigstellennetz aufrechtzuerhalten. So ist die Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden mit neun Geschäftsstellen und fünf SB-Stellen in Schwabmünchen, im Lechfeld und in den Stauden nach wie vor stark vertreten und für Ihre Kunden gut erreichbar. „Wir stehen dafür, dass wir uns noch gerne persönlich und vor Ort um die Belange unserer Kunden kümmern. Wir können zwar nicht an allen Standorten ganztägig das klassische Schaltergeschäft bieten, doch Beratungen für unsere Privat- und Firmenkunden sind von Montag bis Freitag nach Terminvereinbarung in allen Filialen, selbstverständlich auch über die Öffnungszeiten hinaus, von 8 bis 20 Uhr möglich“, erklärt Thomas Walter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen