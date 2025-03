Gottesdienst im Gasthaus: In Königsbrunn findet erstmals ein Wirtshausgottesdienst statt

Die Schlagzeile auf dem Plakat liest sich wie die Ankündigung eines stilübergreifenden Konzerts: „St. John meets Mozart“. Stilübergreifend ist es durchaus, was Pfarrer Ernst Sperber von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Königsbrunn am Samstag, 15. März, veranstaltet – einen „Wirtshausgottesdienst“ im Café Mozart, direkt neben der Johanneskirche.

Der gesellige Teil beginnt um 18 Uhr, zeitgleich mit dem üblichen Gebetsläuten. Ab dann gibt es für die Besucher zwei Gerichte zur Auswahl und alle Getränke, die das Lokal anbietet. Gegen 19.30 Uhr, wenn alle gegessen haben, beginnt der „Gesprächsgottesdienst“, wie Pfarrer Sperber ihn bezeichnet. Als Gesprächspartner hat er Bürgermeister Franz Feigl eingeladen. Der wird anfangs in einem Stichwort-Dialog mit Reimar Paschke einiges über sich verraten. Auch Gebete und eine kurze Lesung sind vorgesehen. Kantor Ralf Wagner und Kirchenmusikerin Hedwig Oschwald an Klavier und Violine lockern der Abend mit Liedern auf. Zum Stichwort „Drei Zeilen trag’ ich in mir“ soll Bürgermeister Feigl einen kurzen Text vorstellen, der für ihn eine besondere Bedeutung hat. Darüber wird der Pfarrer mit ihm in ein Gespräch einsteigen, das in eine kurze Predigt münden soll.

So kam die Idee zum Wirtshausgottesdienst in Königsbrunn

Ein Gottesdienst in einem Gasthaus ist für Ernst Sperber naheliegend. „In Bayern gehören Wirtshaus und Kirche einfach zusammen“, begründet er das ungewöhnliche Angebot. „Kirche und Wirtshaus, das sind und waren in Bayern schon immer die beiden wesentlichen Pole einer dörflichen Gemeinschaft. Freud und Leid, festliche und traurige Anlässe, Politisches und Privates finden hier ihr jeweils passendes Forum.“ Zudem bestehe zwischen der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde und dem Café Mozart historisch eine besondere Verbindung. Das Gasthaus befindet sich im Gebäude der früheren evangelischen Schule. Dort feierten die Königsbrunner Protestanten bis 1861, bis die Kirche St. Johannes eingeweiht wurde, ihre Gottesdienste.

Ingrid Stieb war der Idee des Pfarrers spontan zugetan, „hab aber erst mal gar nicht gedacht, dass er es ernst meint“. Doch jetzt wird es ernst. Knapp drei Viertel der gut 40 Plätze im Lokal sind für den Abend schon reserviert. Deshalb erhalten Ingrid Stieb und ihr Sohn Benedikt an diesem Abend in der Küche Unterstützung durch Stadtrat Nicolai Abt, einen gelernten Koch.

Damit die Wirtsleute planen können, wird für den Gottesdienst eine verbindliche Anmeldung im Café Mozart gewünscht unter Telefon 08231/959072. Mit der Anmeldung muss ein Verzehrgutschein über zehn Euro erworben werden. Es kann an diesem Abend zwischen zwei Gerichten gewählt werden: Pichelsteiner und ein vegetarischer Gemüseeintopf. Ein Getränk gibt es dazu.