Wo sollen Kinder in Zukunft schwimmen lernen?

Plus Eine Ära geht zu Ende: Das Bobinger Hallenbad soll geschlossen werden.

Jahrelang wurde diskutiert. Jahrelang wurden Möglichkeiten durchgespielt: Lässt sich das Bobinger Hallenbad generalsanieren? Und zu welchem Preis? Könnte es vielleicht ein moderner Neubau werden? Welche Größe und Ausstattung dürfte das Millionenprojekt haben? Jetzt kam das, was sich die wenigsten erhofft hatten: Das Bad wird geschlossen. Knall auf Fall, weil zu lange mit Entscheidungen gezögert wurde.

Der fehlende Brandschutz und die finanzielle Situation der Stadt sind die wesentlichen Gründe für das Aus, das jetzt vermutlich viele Menschen ins Herz trifft: Sie verbinden mit dem Bobinger Bad persönliche Erinnerungen. Viele haben dort das Schwimmen erlernt. Viele haben dort unbeschwerte Stunden verbracht.