Wo Kinder und Jugendliche im Landkreis wählen können

Vom 7. bis 14. Februar finden im Augsburger Land zahlreiche Aktionen rund um die U18-Bundestagswahl statt. Diese Abstimmung, an der Kinder und Jugendliche teilnehmen dürfen, ist nur eine Probe. Ziel ist es, das politische Bewusstsein und die demokratische Teilhabe junger Menschen zu stärken. Wo Jugendlichen im Landkreis ihre Stimme in 17 Wahllokalen zwischen Schwabmünchen und Meitingen abgeben. können, zeigt der Überblick.

Jugendzentrum Gersthofen 7. Februar, 16 bis 20 Uhr; 11. bis 13. Februar, 16 bis 20 Uhr und 14. Februar von 16 bis 18 Uhr.

Forum Ustersbach 14. Februar, 10 bis 18 Uhr.

Bürgersaal Meitingen 7. Februar, 8.30 bis 13.30 Uhr.

Jugendzentrum Adelsried 12. Februar, 17.30 bis 19.30 Uhr

Altenmünster 14. Februar, 15 bis 18 Uhr

Jugendzentrum „Gaby Juze“ Gablingen 7. Februar, 16 bis 20 Uhr; 8. Februar, 16 bis 22 Uhr; 13. Februar, 15 bis 19 Uhr und 14. Februar, 16 bis 18 Uhr.

Juze Biberbach 12. Februar, 14 bis 17 Uhr.

Jugendzentrum Bobingen 7., 8., 11., 12. und 13. Februar, 15 bis 20 Uhr; 14. Februar, 15 bis 18 Uhr.

Juhu Jugendhaus Untermeitingen 10. Februar, 15 bis 19 Uhr; 11. Februar, 12 bis 17 Uhr; 12. Februar, 15 bis 19 Uhr; 14. Februar, 15 bis 18 Uhr.

Jugendkulturzentrum U_Turn Schwabmünchen 10., 12. und 13. Februar, 13 bis 19.30 Uhr; 14. Februar, 14 bis 17.30 Uhr.

Leonhard-Wagner-Realschule Schabmünchen 11. Februar, 8 bis 13 Uhr.

Leonhard-Wagner-Mittelschule Schwabmünchen 14. Februar, 8 bis 13 Uhr.

Jugendhaus Graben 7. Februar, 15 bis 21.30 Uhr; 13. Februar, 15 bis 19.30 Uhr; 14. Februar, 15 bis 18 Uhr.

Oberottmarshausen 11. Februar, 15 bis 18 Uhr.

Rathaus Stadtbergen 14. Februar, 14.30 bis 17.30 Uhr.

Jugendzentrum Inside, Stadtbergen 14. Februar, 10 bis 13 Uhr.

Mittelschule Welden 13. Februar, 9 bis 12 Uhr.

Vor der Wahl werden vor Ort auch zahlreiche Angebote zur politischen Bildung angeboten. So können sich Jugendliche in den Jugendzentren auf Plakaten über die verschiedenen Partei-Programme informieren und den Wahl-O-Mat machen. In Gesprächen, auf Social Media und in Workshops unterstützen die Jugendarbeiter die Jugendlichen bei ihrer Meinungsbildung und erklären ihnen, wie die Wahl funktioniert. In Ustersbach findet am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr im Forum die „Podiumsdiskussion am Bunten Tisch“ mit Birgit Geier (Bundestagskandidatin der FDP), Helmut Schmidt (Kandidat der Grünen), Heike Heubach (Kandidatin der SPD), Otmar Krumpholz (Kandidat der Freien Wähler) sowie CSU-Kreisrat Ludwig Lenzgeiger. Hier sind besonders auch Jugendliche eingeladen, sich vor der Wahl ein Bild zu machen. „Der Kreisjugendring ist auch an einigen Schulen unterwegs und führt Workshops zur politischen Bildung durch“, berichtet Lena-Maria Frank, Bildungs- und Kulturreferentin des KJR.

Die bundesweiten Wahlergebnisse werden am 17. Februar unter U18.bayern/ergebnisse veröffentlicht. Die Landkreisergebnisse sind bereits am Abend des 14. Februar auf der Homepage des KJR zu finden.