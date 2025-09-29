Straße zwischen Schwabmünchen und Leuthau wird gesperrt

Die Kreisstraße A16 wird von Montag, 6. Oktober, bis voraussichtlich Donnerstag, 13. November, zwischen Schwabmünchen und Leuthau voll gesperrt. Der Grund: Die Strecke wird saniert. Die Umleitung verläuft ab Waldberg über die Kreisstraße A13, Mickhausen – Kreisstraße A2 – Konradshofen – Kreisstraße A17 – Schwabegg nach Schwabmünchen sowie sinngemäß umgekehrt und wird entsprechend ausgeschildert. (AZ)
Schwabmünchen
