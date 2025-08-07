Laurentiusfest, Rasenkonzerte und Spaß für Kinder: Das ist am Wochenende geboten

Endlich scheint die Sonne und die Menschen zieht es wieder raus ins Freie. Wer Ideen für Unternehmungen am Wochenende vom 8. bis 10. August sucht, wird in unserer Veranstaltungsübersicht fündig. Ein Überblick, was im Augsburger Land geboten ist.

Volksfest: In Bobingen startet am Freitag das 75. Laurentiusfestwochenende. Der Volksfestbetrieb beginnt um 16 Uhr. Der große Festumzug der Vereine startet um 18.30 Uhr, Bürgermeister Klaus Förster eröffnet das Fest mit dem Bieranstich um 19 Uhr. Danach spielt am Abend der Vereine und Betriebe die Partyband der Stadtkapelle. Am Samstagabend spielen ab 19 Uhr „Die Lumpenbacher“. Am Sonntag findet ab 10 Uhr der große Jahrmarkt mit zahlreichen Händlern in der Post- und Badstraße statt. Abends ab 18 Uhr gibt es Blasmusik mit der Kapelle aus Scherstetten. Am Montag spielen die „Mercuries“ ab 18 Uhr auf der Bühne und um 22.30 Uhr steht das große Feuerwerk zum Jubiläum an. Am Dienstag sorgen ab 18 Uhr zum Abschluss des Laurentiusfestes die Original Wertachtaler Musikanten für Stimmung.

Kindermusical „Ritter Rost und das Gespenst“ ist in Zusmarshausen zu sehen

Musical: In Zusamarshausen auf dem Festplatz ist das Kindermusical „Ritter Rost und das Gespenst“ zu sehen. Vorführungen gibt es Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 14 Uhr.

Sommer 100: Das Improtheater mit dem Ensemble Smüsli tritt am Freitag ab 19.30 Uhr im Rathausgarten in der Fuggerstraße in Schwabmünchen auf. Improvisationstheater ist Theater ohne Drehbuch. Geschichten, Charaktere und Dialoge entstehen spontan auf der Bühne. Das geplante Konzert der Band Stonehenge, das vergangenes Wochenende wegen des Regens ausgefallen war, wird am Samstag ab 19.30 Uhr im Rathausgarten nachgeholt. Am Sonntagabend steht dann die Band The Mojo Six aus Augsburg mit Boogie und Blues auf der Bühne. Die Veranstaltungen sind Teil der Reihe „Sommer 100“. Karten gibt es im Netz oder an der Abendkasse.

Doro Pesch und die Band Bonfire treten am Freitag bei den Rasenkonzerten in Gersthofen auf. Foto: Marcus Merk, Archiv

Rasenkonzerte: Hardrocklegende Doro Pesch und die Band Bonfire treten am Freitag auf der Rocknacht der Rasenkonzerte in Gersthofen auf. Der britische Liederschreiber, Sänger und Multi-Instrumentalist Nik Kershaw hat am Samstag ab 20 Uhr seinen Auftritt in Gersthofen. Die Konzerte finden auf dem Gelände der Naturfreunde Gersthofen in der Westendstraße 20 statt und beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es im Internet.

Fahrradreparatur: Der Fahrrad-Reparaturtreff hat den Betrieb in der Werkstatt in der Werner-von-Siemens-Straße 2 auf der Ostseite der Gemeindehalle in Meitingen wieder aufgenommen. Wer ein kaputtes Fahrrad hat, kann am Freitag zwischen 15 und 17 Uhr zum Reparaturtreff kommen. Das Projekt wurde vom Meitinger Forum für Migration in Kooperation mit dem Repair-Café initiiert.

Führung: Im Museum Oberschönenfeld finden am Sonntag offene Führungen zu den Ausstellungen statt. Um 11 Uhr steht die Ausstellung „Alles Fake? Täuschend echt oder echt getäuscht“ auf dem Programm, ab 15 Uhr „Die Klosteranlage - Geschichte und Geschichten“ mit Bärbel Steinfeld.

Kino unter freiem Himmel in Königsbrunn

Kinosommer: Endspurt für den Königsbrunner Kinosommer. Am Freitag läuft „Drachenzähmen leicht gemacht, am Samstag „Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“, am Sonntag „Die nackte Kanone“ und am letzten Tag, am Montag „Bohemian Rapsody“. Beginn ist jeweils bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr. Die Filme werden im Hans-Wenninger-Stadion in der Karwendelstraße 16 gezeigt. Tickets gibt es online oder an der Abendkasse.

Radl-Rallye: Im Eventpark in der Weberstraße 2 in Langweid-Foret startet am Samstag um 9 Uhr eine Radl-Rallye für Kinder von zehn bis 15 Jahren. Die Sieger werden um 13 Uhr geehrt.

Schachtraining: Der Schachclub Gersthofen bietet am Samstag für alle Kinder ab sechs Jahren ein kostenloses Schachtraining an. Es findet von 10 bis 12 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Das Training wird alle zwei Wochen angeboten.