Fasching, Weihnachtsbaum-Weitwurf: Veranstaltungs-Tipps zum Wochenende

Es bleibt kalt, vielleicht schneit es am Wochenende im Landkreis Augsburg sogar. Für viele wird das kein Grund sein, das Haus nicht zu verlassen. Schließlich soll am Samstag sogar die Sonne rauskommen. Für diejenigen, die das Wochenende also nicht nur auf dem Sofa verbringen wollen, kommt hier eine Liste ausgewählter Termine vom 19. bis 21. Januar im Augsburger Land. Es ist ein Wochenende, das ganz im Zeichen des Faschings steht. Aber nicht nur.

Den bayerischen Robin Hood gibt es am Sonntag um 15 Uhr (Einlass: 14.30) in Langerringen beim Bookshop live mit Stefan Murr und Heinz-Josef Braun. Karten gibt es bei der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen .

Das Neujahrskonzert der Stadtkapelle Bobingen findet am Sonntag um 18 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Singoldhalle , Willi-Ohlendorf-Weg 1.

Um die "Faszination Bayern" geht es beim Auftritt des Comedians Maxi Schafroth in der Stadthalle in Neusäß am Sonntag um 19 Uhr.

Ein Kirchenkonzert findet in der Pfarrkirche St. Thomas Morus in der Gregor-Mendel-Straße 2 in Neusäß am Samstag um 18 Uhr statt. Mit dabei: Matthias Eberl (Orgel) und Stanimir Andreev (Pauken).

Ebenfalls musiziert wird im Schloss in Hammel, Hammeler Straße 6, am Samstag um 18 Uhr und Sonntag, 17 Uhr. Beim Neujahrskonzert „Surprise à trois“ singen und spielen Cathrin Lange (Sopran), Simone Werner (Mezzosopran) und Sabine Süß (Klavier).

Big-Band-Klänge werden im Bügersaal in Stadtbergen, Am Hopfengarten 12, zu vernehmen sein. Am Sonntag um 18 Uhr heißt es bei „Willi Nuszbaum and the Hornflakes“: 30 Jahre "Colours of Big Band".

"Text trifft Ton" - und zwar im "buch7-Kulturbahnhof" in Langweid, am Samstag um 18.30 Uhr. Robert Segel und Koje erzählen und singen vom Erwachsenwerden und vom Straucheln im Leben.

Theater gespielt wird in Zusamzell am Sportheim am Samstag um 19.30 Uhr. „Hams an Hunger?“ heißt die Komödie in drei Akten.

Düsterer wird es in Gersthofen. Dort geht es auf der Theaterbühne in der Stadthalle, am Samstag um 19.30 Uhr um: Achtsam Morden.