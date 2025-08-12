Wohnmobil angefahren und aus dem Staub gemacht

Einen Parkrempler abbekommen hat ein Wohnmobil in Schwabmünchen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Fahrzeug der Marke Fiat zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr auf dem Festplatz am vorderen Kotflügel angefahren und beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen desunerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)
Schwabmünchen
