Wohnmobil beschädigt und Fahrer unerkannt geflüchtet: Polizei Schwabmünchen sucht Zeugen

Schwabmünchen

Wohnmobil angefahren und aus dem Staub gemacht

1000 Euro Sachschaden und vom Verursacher keine Spur: Am Festplatz in Schwabmünchen wird ein Wohnmobil angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Keines von diesen, aber auch ein Wohnmobil, wurde in Schwabmünchen angefahren. Foto: Heiko Rebsch, dpa (Symbolbild)

    Einen Parkrempler abbekommen hat ein Wohnmobil in Schwabmünchen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Fahrzeug der Marke Fiat zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr auf dem Festplatz am vorderen Kotflügel angefahren und beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen desunerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)

