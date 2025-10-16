Der Landkreis braucht mehr Stellplätze für Wohnmobile

Wie lässt sich Tourismus im Augsburger Land trotz knapper Kassen ankurbeln? Ganz einfach: Kommunen und auch der Landkreis können die Infrastruktur für Reisemobile stärken. Gemeint sind damit Stellplätze für Wohnmobile. Das sind ausgewiesene, eben gelegene Flächen, die für ein bis drei Tage genutzt werden können. Im Idealfall kommt noch ein Strom- und Wasseranschluss sowie eine Möglichkeit zur Abwasser-Entsorgung dazu. Muss aber nicht - denn die modernen Reisemobile sind so gestaltet, dass sie auch einige Tage autark sein können.

Das Augsburger Land hat für Wohnmobil-Touristen, die zum Beispiel mit dem Rad kommen und ein oder zwei Tage Erholung suchen, eine Menge zu bieten. Gleichzeitig sorgen Camper für echte Wertschöpfung: Denn bei jeder Übernachtung lassen sie Geld vor Ort. Sie zahlen für den Stellplatz, sie gehen einkaufen und essen. Sie besuchen Eintritte für Kultureinrichtungen. Im Schnitt sind das 35 Euro pro Tag und pro Kopf.

Die Flächen für Wohnmobile sind im Landkreis Augsburg vorhanden

Leider ist das Stellplatz-Angebot im Landkreis noch dürftig. Dabei wären die Flächen schon vorhanden: der Parkplatz am Sportgelände, am Freibad oder an der Schule. Sogar an der ein oder anderen Kirche oder an Friedhöfen wären zwei oder drei Stellplätze möglich. Wichtig ist, dass sich Wohnmobil-Reisende mit einem ausgewiesenen Platz willkommen fühlen dürfen.