Das plant eine Münchner Immobilienfirma in Königsbrunn

Beim Namen Toni Immobilien denken im Großraum Augsburg die meisten an den dortigen Toni Park, in dem zahlreiche Firmen residieren. Aber auch in Königsbrunn gehören dem Münchner Unternehmen einige Gebäude. Darunter sind die Kaufarkaden in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße mit 24 Wohn- und 26 Gewerbemietern. In der Nähe soll ein Neubau entstehen. Als Immobilienkonzern sieht das Unternehmen sich nicht.

