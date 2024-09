Untermeitingen ringt um Wohnraum: Spagat zwischen Senioren und Familien

In den vergangenen Jahren hat Untermeitingen einige Neubaugebiete neu erschlossen. Die Vergabe erfolgte vorrangig an Familien. Zeitlich leicht versetzt entstand 2022 im Rahmen der Errichtung der grünen Mitte eine große Seniorenanlage, in die auch zwei Sozialbüros einzogen. „Es ist ein stetiger Spagat zwischen Senioren und jungen Familien“, sagte Bürgermeister Simon Schropp.

Bei Senioren ist die Nachfrage nach Unterkünften ungebrochen, bei Familien steigt sie langsam wieder an. Einen Konflikt um Wohnungen und Häuser gibt es aber laut Schropp nicht. Er begründet das mit der unterschiedlichen Lage der Wohneinheiten im Ort. Während die Unterkünfte für Senioren in Untermeitingen vor allem im Stadtzentrum mit guten Einkaufsmöglichkeiten und einer Nähe zu Ärzten punkteten, seien die Wohngebiete für Familien zumeist eher am Ortsrand.

Zwischen Nachverdichtung und Neubaugebieten für Senioren und Familien

Grundsätzlich habe es bei der Vergabe von Bauplätzen eine fünfjährige Pause in Untermeitingen gegeben. Ungünstige, finanzielle Bedingungen für Familien wie Zinsanstieg und wacklige Förderungen hätten den Traum vom Eigenheim für viele Familien erschwert. Statt der Errichtung von Neubaugebieten habe deshalb die Nachverdichtung eine größere Rolle gespielt. Das heißt, bereits bestehende Häuser seien zum Teil Geschosswohnungen gewichen oder hätten Anbauten erhalten, um mehr Wohnraum zu schaffen. Aber auch ein Neubaugebiet ist wieder in Planung. Es soll westlich der Ungarnstraße entstehen. Wie auf dem Lechfeld üblich müssten zuvor allerdings Archäologen kommen und graben. Das sei bereits früher beim Neubaugebiet Lechleite so gewesen. Damals hätten die Archäologen einen frühmittelalterlichen Friedhof entdeckt.

Generell sei es „teils dreist“, dass die Gemeinde und das Landratsamt bei Bauvorhaben zum Teil vor vollendete Tatsachen gestellt würden, sagt Schropp. Im Falle eines Zaunes, Carports oder ähnlicher Kleinigkeiten sei die nachträgliche Absegnung kein großes Problem. Anders sehe es hingegen aus, wenn auf einmal eine Wohneinheit oder ein Geschoss mehr dazukämen. Da stehe oft reines Gewinndenken dahinter.

Bei den neuen Wohnungen in der Richthofenstraße für Senioren ab 60 Jahren gab es beispielsweise eine kleine Abweichung bei den Garagendächern. Die sollen nun flach werden und dafür Pflanzen Platz bieten, damit die Senioren auf mehr Grün blicken. Das Wohngebäude hingegen bekommt ein Walmdach und fügt sich damit gut in die Umgebung ein. Auch bei einem Familienhaus in der Wiesenstraße erfolgte trotz geringfügiger Erhöhung des Baus die Genehmigung.

Auswärtige GmbH blitzt in Untermeitingen ab

Anders sah es hingegen bei einem Projekt in der Daimlerstraße aus. Eine auswärtige GmbH wollte rund 70 bis 80 kleine Stellplätze für Wohnwagen beziehungsweise kleine Lager für Handwerker errichten. Nur rund ein Viertel der Boxen sollte Parkplätze für Besucher erhalten. Der Investor begründete dies damit, dass nie alle Mieter gleichzeitig vor Ort wären. Aus der Erfahrung heraus kommen jedoch gerade Handwerker auch mal mit mehreren Autos vorgefahren. Engpässe bei den Stellplätzen seien vorprogrammiert, wenn nicht mindestens rund 40 Parkplätze garantiert würden.

Dass Untermeitingen durchaus ein Herz für regionales Gewerbe besitzt, zeigte sich bei der auf US-Autos spezialisierten Werkstatt Laturna Motors in der Siemensstraße. Die darf bald weitere Räume nutzen, um Autos auszustellen.