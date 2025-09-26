25.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand

Ein technischer Defekt in einem Kühlschrank war am Donnerstagvormittag die Ursache eines Wohnungsbrandes.

Bewohnerin muss ins Krankenhaus

Laut Polizei kam es gegen 10.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Singoldstraße in Schwabmünchen zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Schwabmünchen konnte den Brand löschen, sodass dieser nicht auf andere Wohnungen übergriff. Die 69-jährige Bewohnerin der Wohnung wurde mit dem Verdacht einer leichten Rauchvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Hoher Sachschaden

Nach Mitteilung der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. (AZ)