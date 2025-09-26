Icon Menü
Wohnungsbrand in Schwabmünchen: Technischer Defekt führt zu 25.000 Euro Schaden

Schwabmünchen

25.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand

69-jährige Schwabmünchnerin muss mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Die Schwabmünchner Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte Schlimmeres.
    Die Schwabmünchner Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte Schlimmeres. Foto: Niklas Treppner, dpa

    Ein technischer Defekt in einem Kühlschrank war am Donnerstagvormittag die Ursache eines Wohnungsbrandes.

    Bewohnerin muss ins Krankenhaus

    Laut Polizei kam es gegen 10.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Singoldstraße in Schwabmünchen zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Schwabmünchen konnte den Brand löschen, sodass dieser nicht auf andere Wohnungen übergriff. Die 69-jährige Bewohnerin der Wohnung wurde mit dem Verdacht einer leichten Rauchvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

    Hoher Sachschaden

    Nach Mitteilung der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. (AZ)

