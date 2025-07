Platzierung für den SV Untermeitingen

Jüngst fand in Zorneding das zweite Verbandsbereichsranglistenturnier Süd-West Bayern der Jugend 19/13 im Tischtennis statt. Mit dabei war auch die talentierte Untermeitingerin Xenia Trauter, die in der Altersklasse Mädchen U19 einen hervorragenden zweiten Platz belegte. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld von 17 Spielerinnen zeigte sie eine beeindruckende Leistung. Mit einer Spielebilanz von 9:2 konnte sie sich dank des besseren Satzverhältnisses gegenüber der Drittplatzierten durchsetzen. Den Turniersieg sicherte sich Lisa Vögele vom TTF Bad Wörishofen 1955, während Angelina Xie vom FC Bayern München den dritten Platz belegte.

