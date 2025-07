Motorrad aus unversperrter Garage gestohlen: Ein auffälliges Detail könnte zum Täter führen

Ein Motorrad im Wert von rund 9000 Euro wurde vor einer Woche in Klosterlechfeld gestohlen. Die graue Yamaha, Typ MT 09, hat einen Wert von rund 9000 Euro. Sie stand in einer unversperrten Garage in der Schubertstraße und wurde am 27. März vermutlich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr entwendet. Auffällig an dem Zweirad ist ein Umbau auf Handschaltung, die über Knöpfe am Lenker erfolgt.

