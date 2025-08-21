Zecken sind geduldig und gefährlich: So entfernt man die kleinen Blutsauger

Zeckenzeit ist von März bis Oktober. Bayern ist nicht nur bei Touristen eine angesagte Attraktion, sondern auch bei der Zeckendichte Spitzenreiter. Dieses Jahr wurden bereits rund 260 FSME-Infektionen durch Zeckenbisse registriert. Experten des Roten Kreuzes haben Tipps zum richtigen Verhalten im Ernstfall.

Zecken sind winzige Spinnentiere. Sie sitzen im hohen Gras, Sträuchern oder im Laub und lassen sich bei Kontakt mit einem Menschen oder einem Tier von der Pflanze auf dessen Körper abstreifen. Sie werden von Körperwärme, Geruch und Kohlendioxid angezogen. Auf ihrem Wirt suchen Zecken unentdeckt und oft stundenlang nach einer geeigneten Einstichstelle. Sie bevorzugen dünnhäutige, feuchte und gut durchblutete Stellen, etwa an Kopf, Ohren, Hals, Armbeugen und Kniekehlen, Leiste oder Achsel. Erwachsene Zecken können vier bis fünf Tage ohne Nahrung in trockenen Wohnungen überleben.

Zecken überleben tagelang in der Wohnung

Nach dem Waldspaziergang sollte man die getragene Kleidung gründlich absuchen, bevor man sie zurück in den Schrank hängt. Zecken stechen (sie beißen nicht) mit ihren Mundwerkzeugen in die Haut und saugen Blut. Das alles, während sie eine Substanz zur örtlichen Betäubung und einen Stoff absondern, der die Blutgerinnung hemmt und die Einstichstelle vor Entzündungen schützt. Dabei können Krankheitserreger wie FSME-Viren oder Borrelien (Bakterien) übertragen werden. Die Gefahr einer Krankheitsübertragung steigt mit der Haftzeit der Zecke.

Daher ist es wichtig, beim Auftreten von Symptomen wie grippalen Beschwerden, Gelenkschmerzen oder Hautrötungen, die besonders im Bereich des Stichs auftreten, zum Arzt zu gehen. Die sogenannte Wanderröte breitet sich ringförmig um den Einstich zunehmend aus. Dies ist häufig ein Hinweis auf eine Borreliose-Infektion. Gleiches gilt, wenn die Einstichstelle stark anschwillt, schmerzt, heiß wird und pocht. Zecken sollten schnellstmöglich mit einer Pinzette, Zeckenzange, Zeckenlasso oder einem speziellen Zeckenentferner (Karte) entfernt werden. Wichtig ist, sie nicht zu zerquetschen, da sich so Körperflüssigkeiten mit potenziellen Krankheitserregern ausbreiten können.

Richtiges Verhalten nach Zeckenstich: Das empfiehlt der Sanitäter

Alexander Franke, Notfallsanitäter beim Bayerischen Roten Kreuz erklärt, wie es geht: „Die Zecke immer dicht an Haut und Einstichstelle mit Zange oder Pinzette greifen und festhalten, den Hinterleib der Zecke dabei nicht quetschen. Durch leichten, kontinuierlichen Zug, nicht mit einem kräftigen Ruck, die Zecke vom Körper entfernen. Keine Angst: sollten Teile des Kopfes, meist nur der „Stechapparat“ in der Einstichstelle zurückbleiben, stößt der Körper das Überbleibsel von selbst problemlos ab. Beobachten Sie die Stelle noch einige Tage und achten Sie dabei auf Entzündungszeichen. Nach dem Entfernen der Zecke sollten sie die Stichstelle ausreichend desinfizieren.“

Franke ergänzt: „Übrigens, brechen Sie das Absuchen des Körpers nach dem ersten Zeckenfund nicht ab. Man kann durchaus von mehreren Zecken befallen sein.“ Der Experte empfiehlt, über eine Impfung nachzudenken.