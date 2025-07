Lions-Club: Zehn Jahre Kunst und soziales Engagement

Bereits zum zehnten Mal in Folge verwandelte sich der Garten des Kunstvereins Schwabmünchen in einen bunten und sonnigen Treffpunkt für Kreativität und Gemeinschaft. 15 Kinder der Schwabmünchner Tafel erlebten eine unvergessliche Mal-Veranstaltung, organisiert vom Lions-Club und unterstützt durch eine herzliche Zusammenarbeit des Kunstvereins und der Tafel Schwabmünchen.

Kinder durften Raubtiere malen

Unter dem Motto „Raubtiere“ ließen die jungen Künstlerinnen und Künstler ihrer Fantasie freien Lauf. Mit Acrylfarben und Leinwänden entstanden farbenfrohe Meisterwerke, die die Vielfalt und Kreativität der Kinder widerspiegelten. Für das leibliche Wohl sorgten die engagierten Helfer der Schwabmünchner Tafel, Barbara und Peter Wyss sowie Rolf Tiedemann, mit einer Auswahl köstlicher Kuchen und erfrischender Getränke.

Lions-Club stellt Material

Ein besonderer Dank gilt Kersten Thieler-Küchle, der Vorsitzenden des Kunstvereins, und Susanne Bergmann, die mit viel Einfühlungsvermögen jedes Kind individuell unterstützten. So konnte jedes Kunstwerk seine eigene Geschichte erzählen. Der Lions-Club ermöglichte die Veranstaltung durch finanzielle Unterstützung und stellte hochwertige Malsachen sowie liebevoll zusammengestellte Zeichenmaterialien zur Verfügung, die die Kinder mit nach Hause nehmen durften. „Die strahlenden Gesichter der Kinder und die lebendige Atmosphäre zeigen, wie wertvoll die Verbindung von Kunst und sozialem Engagement ist“, sagte Kersten Thieler-Küchle. Der Nachmittag bot nicht nur Raum für kreatives Schaffen, sondern auch für Gemeinschaft und Freude, die allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben wird. Der Kunstverein Schwabmünchen und die Schwabmünchner Tafel bedanken sich beim Lions-Club und allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. Diese gelungene Kooperation beweist einmal mehr, wie Kunst und soziales Engagement Hand in Hand gehen können.

