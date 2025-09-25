Icon Menü
„Zienecker Transporte überführt ADAC-Hubschrauber sicher von Köln nach Oberpfaffenhofen.

Lagerlechfeld

Hubschrauber gelangt auf dem Landweg sicher ans Ziel

Die Firma Zienecker Transporte überführt ADAC-Helikopter von Sankt Augustin nach Oberpfaffenhofen.
    Der Hubschrauber der ADAC-Luftrettung kam per Tieflader der Firma Zienecker nach Oberpfaffenhoffen.
    Der Hubschrauber der ADAC-Luftrettung kam per Tieflader der Firma Zienecker nach Oberpfaffenhoffen. Foto: Firma Zienecker

    Ein besonderes Transportprojekt sorgte kürzlich für staunende Blicke auf deutschen Straßen: Die Firma Zienecker Transporte aus dem Lechfeld übernahm die Überführung eines nicht flugfähigen Hubschraubers von Sankt Augustin bei Köln zum Flughafen in Oberpfaffenhofen bei München. Neben der sorgfältigen Verladung am Startort gehörten auch Streckenplanung, Genehmigungen und verkehrstechnische Absicherung zum Auftrag. Das ausgemusterte Modell der ADAC-Luftrettung dient am Technikstandort des ADAC künftig als Übungsobjekt für technische Schulungen. (AZ)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

