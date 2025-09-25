Hubschrauber gelangt auf dem Landweg sicher ans Ziel

Ein besonderes Transportprojekt sorgte kürzlich für staunende Blicke auf deutschen Straßen: Die Firma Zienecker Transporte aus dem Lechfeld übernahm die Überführung eines nicht flugfähigen Hubschraubers von Sankt Augustin bei Köln zum Flughafen in Oberpfaffenhofen bei München. Neben der sorgfältigen Verladung am Startort gehörten auch Streckenplanung, Genehmigungen und verkehrstechnische Absicherung zum Auftrag. Das ausgemusterte Modell der ADAC-Luftrettung dient am Technikstandort des ADAC künftig als Übungsobjekt für technische Schulungen. (AZ)

