Ein Klassiker steigt zum 26. Mal

Bereits zum 26. Mal steigt am Sonntag, 13. Juli, dieZirbelnuss-Rallye der Motorsport-Abteilung Augsburg. Was im Jahr 2000 mit ein paar Fahrzeugen begann, hat sich mittlerweile zu einem Klassiker entwickelt. Vom ersten Tag an führt Helmut Wiedenmann aus Neusäß, der erste MAA-Vorsitzende, Regie und er hat mit seinen Helfern erneut eine tolle Strecke ausgesucht.

Etappe führt durch die Stauden

Gestartet wird um 9.01 Uhr mit dem ersten Fahrzeug vom großen Parkplatz bei XXX-Lutz in Haunstetten. Wertungsprüfungen gibt es in Mickhausen, Mittelneufnach, Schwabmünchen und Türkheim, in Buchloe treffen sich die Teilnehmer dann zur Mittagspause in der Alp-Villa. Danach folgen weitere Prüfungen in Landsberg und Hofstetten, ehe die Tour dann beim Bayerischen Rigi am Hohen Peißenberg endet.

Wer mitfahren kann

Teilnehmen können Oldtimer bis einschließlich Baujahr 1989, Youngtimer, Exoten und Cabrios bis Baujahr 2005. „Bei uns gibt es keinen der vielen Pokal für den Schnellsten, sondern der Spaß und lustige Aufgaben stehen im Mittelpunkt“, sagt Wiedenmann. Natürlich ist auch die Geschicklichkeit des Fahrers gefragt. Die Vorbereitungen sind seit ein paar Tagen abgeschlossen, das Roadbook für die rund 170 Kilometer geht in Druck und bei der MAA ist man gespannt, wie viele Teilnehmer dieses Jahr am Start sind. „Wir haben noch einige Plätze frei“, so 2. MAA-Vorsitzender Christoph Schupp, „über 80 Meldungen sind bereits eingegangen“. Anmeldeformulare gibt es online unter maa-augsburg.de

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!