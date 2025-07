Einmal mit der Zündapp an den Gardasee! Diesen Traum erfüllten sich jüngst 15 Mopedfahrer der Zündapp-Freunde Mittelneufnach. Bereits einige Jahre hegte die Gruppe aus Mittelneufnach den Plan und konnte ihn in diesem Sommer in die Tat umsetzen.

Auf knapp 2000 Meter

Mit Ihren Oldtimer-Zündapps machten sie sich auf die zweitägige Fahrt nach Italien an den Gardasee. Der erste Tag führte durchs Allgäu und über das Hahntennjoch. Dieses war mit 1894 Metern Höhe und Steigungen bis zu 18,9 Prozent zugleich der höchste Punkt der Fahrt. Oben angekommen wurde sich erst einmal ein Eis gegönnt und nach der Abfahrt ging es weiter bis zum Reschensee, dem Ziel der ersten Etappe. Nach der Übernachtung stand eine wunderschöne Fahrt durch Südtirol an – über einige kleine Pässe, durch Weinberge und Apfelplantagen.

Neun Stunden Fahrzeit

Der Höhepunkt der Etappe war die Fahrt auf der Monte-Baldo-Höhenstraße östlich des Gardasee. Am Abend kamen die Zündapp-Fahrer nach über neun Stunden Fahrzeit dann am Campingplatz in Peschiera del Garda an, wo sie von den voraus gereisten Familienmitgliedern freudig empfangen wurden. Die folgende Woche stand im Zeichen von Erholung und Gemeinschaft. Höhepunkt: ein gemütlicher Ausflug zur Strandbar des örtlichen Motorradclubs in Bardolino – bei sommerlichen Temperaturen und bester Laune.

Icon Vergrößern Die Zündappfreunde in Peschiera del Garda. Foto: Jürgen Baur Icon Schließen Schließen Die Zündappfreunde in Peschiera del Garda. Foto: Jürgen Baur

Nach einer Woche Aufenthalt ging es schließlich auf die zweitägige Heimfahrt. Dieses Mal wurde die Route direkt am Gardasee gewählt, und so konnten sich die Fahrer ganze 55 Kilometer entlang des Sees langsam verabschieden, bis es schließlich über Landstraßen und Pässe weiter ging zur Übernachtung. Am letzten Tag der gut einwöchigen Reise ging es durchs Allgäu wieder Richtung Heimat. Dort angekommen wurde noch einmal gemeinsam auf den einmaligen Ausflug angestoßen, bei dem es neben wenigen Zündkerzen und Bowdenzügen zu keinerlei Unfällen oder Ausfällen gekommen ist und der von herrlichstem Sommerwetter begleitet wurde.

