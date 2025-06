Foto-Aktion: Küsse gegen Krisen

Küssen ist gesund und macht glücklich. In der aktuellen Nachrichtenlage, bestimmt von Konflikten, Krisen und Kriegen, setzen wir ein „K“ dagegen: Küssen! Denn Fotos davon versetzen uns in eine romantische Stimmung. Das tut gut. Noch dazu ist am 6. Juli der Tag des Kusses.

Schicken Sie uns Ihre Kussbilder, egal ob von der Hochzeit, aus dem Urlaub....

Wir suchen daher die schönen, lustigen, fröhlichen, heiteren Kussbilder unserer User, Leserinnen und Facebook-Fans. Sie haben doch bestimmt noch eines auf dem Handy? Vielleicht von der Verlobungsfeier, der Hochzeit, vom Urlaub oder wann anders. Und sollte mal ein Hund eine Katze küssen: Das Foto nehmen wir auch. Schicken Sie es uns per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine, Betreff: Küsse gegen Krisen.

Selbstverständlich sollten die Abgebildeten mit der Aktion einverstanden sein. Wir veröffentlichen die Fotos sowohl online als auch in der Zeitung. Einsendeschluss ist Freitag, 4. Juli, 12 Uhr. Also nicht zögern, sondern gleich schicken. Wir freuen uns auf fröhliche Kussbilder. Bitte denken Sie dabei an Ihre Adresse und Telefonnummern für Rückfragen. (AZ)

Alles rund um die Kussbilder-Aktion

Die Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.

Der Kontakt Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bei Fragen zur Aktion hilft Maximilian Czysz unter der Telefonnummer 08232/967710 weiter.

Der Datenschutz Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/777-2355.