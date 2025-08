SPD Königsbrunn fordert lokale Helfer-vor-Ort-Strukturen

Der Landkreis Augsburg ist ab sofort Teil der „Region der Lebensretter“, einer App-basierten Ersthelfer-Alarmierung, die qualifizierte medizinische Helferinnen und Helfer bei Notfällen in der Nähe alarmiert. Damit werde eine wichtige Lücke in der Erstversorgung geschlossen, gerade in ländlichen Gebieten, schreibt die SPD Königsbrunn in einer Mitteilung. Doch es gehe nicht weit genug.

Maximilian Arnold, SPD-Kreisrat und Erste-Hilfe Ausbilder, sagt: „Das ist ein großer Fortschritt für den Landkreis und ein starkes Zeichen für gelebte Solidarität. Wer helfen kann, soll dazu auch die Möglichkeit bekommen – ab jetzt auch hier bei uns.“ Alle Bürger mit einer medizinischen oder sanitätsdienstlichen Ausbildung können sich ab sofort in der App registrieren. Über die App werden ausgebildete Ersthelferinnen und Ersthelfer (mindestens mit Sanitätsausbildung) bei lebensbedrohlichen Notfällen in ihrer Umgebung alarmiert, etwa bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Der Einsatz dieser Lebensretter kann über Leben und Tod entscheiden.

Das sind die Helfer-vor-Ort-Programme im Landkreis Augsburg

Während etwa Diedorf, Welden und Dinkelscherben zusätzlich über ehrenamtliche Helfer-vor-Ort-Strukturen (HvO) verfügen, fehlt ein solches System in Königsbrunn. Klassische HvO Programme haben ein eigenes Fahrzeug mit Notfallausrüstung, das in ehrenamtlichen Schichten besetzt und weitergegeben wird. „Die App ist ein wichtiger Schritt, aber sie allein reicht nicht aus. Königsbrunn ist notfallmedizinisch unterversorgt. Was in vielen anderen Kommunen Standard ist – ein lokal verankertes Helfer-vor-Ort-Team – fehlt hier komplett. Ein HvO ersetzt nicht den Rettungsdienst, aber er kann wertvolle Minuten überbrücken, bevor professionelle Hilfe eintrifft“, betont Arnold.