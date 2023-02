Spezialtraining mit einer Weltmeisterin

Plus Für die Serie "Fit wie Turnschuh" gab es Boxtraining von der Profisportlerin Tina Rupprecht.

Montag, 14.30 Uhr, Schulsport bei den Mädchen der 7. Klasse in der Realschule Zusmarshausen. Die Lehrerin, eine kleine zierliche Frau, pfeift mit zwei Fingern und alle wechseln die Station. Beim näheren Hinsehen trägt die Lehrerin ein breites Kreuz und ist durchtrainiert von den Schultern bis zu den Waden: Es ist Boxweltmeisterin Tina Rupprecht, die die Teenagerinnen unterrichtet.