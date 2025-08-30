Von Acker bis Luxusvilla: Was aktuell im Landkreis Augsburg zwangsversteigert wird

Immobilien im Augsburger Land sind vor allem im Speckgürtel der Großstadt teuer. Hier kosten sie im Schnitt teilweise hunderttausende Euros mehr als einige Kilometer weiter draußen. Aber auch da müssen Käuferinnen und Käufer für ein Einfamilienhaus oder eine Gewerbeimmobilie teilweise tief in die Tasche greifen. Auf Schnäppchen hoffen manche von ihnen bei Zwangsversteigerungen am Amtsgericht in Augsburg. Doch auch da können Gebäude dabei sein, deren Wert ein Gutachter auf eine knappe Million Euro schätzt, oder sogar auf mehr, wie aktuelle Beispiele zeigen. Ein Überblick über Immobilien im Landkreis Augsburg, die in den kommenden Monaten versteigert werden.

