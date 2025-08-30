Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Zwangsversteigerungen im Kreis Augsburg: Die aktuellen Immobilien

Landkreis Augsburg

Von Acker bis Luxusvilla: Was aktuell im Landkreis Augsburg zwangsversteigert wird

Teilweise sind es Millionenanwesen, teilweise kosten sie deutlich weniger. Ein Überblick über Immobilien aus dem Kreis Augsburg, die zwangsversteigert werden.
Von Marco Keitel
    • |
    • |
    • |
    Hinter der hohen Hecke ist das Dach des Wohnhauses zu erkennen, rechts geht es zum Gewerbeteil des Anwesens in Königsbrunn. Anfang September wird es zwangsversteigert.
    Hinter der hohen Hecke ist das Dach des Wohnhauses zu erkennen, rechts geht es zum Gewerbeteil des Anwesens in Königsbrunn. Anfang September wird es zwangsversteigert. Foto: Marco Keitel

    Immobilien im Augsburger Land sind vor allem im Speckgürtel der Großstadt teuer. Hier kosten sie im Schnitt teilweise hunderttausende Euros mehr als einige Kilometer weiter draußen. Aber auch da müssen Käuferinnen und Käufer für ein Einfamilienhaus oder eine Gewerbeimmobilie teilweise tief in die Tasche greifen. Auf Schnäppchen hoffen manche von ihnen bei Zwangsversteigerungen am Amtsgericht in Augsburg. Doch auch da können Gebäude dabei sein, deren Wert ein Gutachter auf eine knappe Million Euro schätzt, oder sogar auf mehr, wie aktuelle Beispiele zeigen. Ein Überblick über Immobilien im Landkreis Augsburg, die in den kommenden Monaten versteigert werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden