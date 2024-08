Mann entblößt sich am Auensee bei Oberottmarshausen

Komplett unbekleidet beobachtete ein Mann am Mittwochabend gegen 19 Uhr zwei Frauen am Auensee bei Oberottmarshausen. Als sich der etwa 30-Jährige selbst befriedigte, sprachen ihn die 21- und die 23-Jährige an. Er zog sich daraufhin an und verschwand.

Die Frauen verständigten die Polizei, die den Mann nicht mehr antraf. Gegen ihn wird nun ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)