Zwei Unfälle durch missglückte Überholvorgänge

Zu zwei Unfällen bei Überholvorgängen kam es am Mittwoch im Westen von Schwabmünchen. Ein zehnjähriges Kind und eine Frau wurden verletzt.

Gegen 12 Uhr wollte eine Frau auf der Kreisstraße A 17 auf Höhe des Segelflugplatzes mehrere Fahrzeuge überholen. Sie übersah aber, dass vor diesen Fahrzeugen bereits ein weiteres Auto im Abbiegevorgang war. Um einen Zusammenstoß in letzter Sekunde zu verhindern, lenkte die Frau ihren Wagen nach links in den angrenzenden Acker. Dennoch fand ein Zusammenstoß mit dem Vorderrad des abbiegenden Fahrzeugs statt. Beim Wagen der Verursacherin löste der Airbag aus. Dadurch zog sich die Fahrerin Prellungen zu. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in die Wertachkliniken gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 7000 Euro.

Blick zurück vergessen

Etwas höher ist der Schaden, der vier Stunden später bei einem weiteren Unfall auf der Kreisstraße A 16 nach Schwabmünchen entstand. Ein Autofahrer war auf Höhe Gasthof Leuthau in Fahrtrichtung Schwabmünchen unterwegs. Nach Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung setzte er zum Überholen an. Allerdings warf er keinen Blick zurück - er übersah, dass bereits ein weiteres Fahrzeug im Überholvorgang auf halber Fahrzeuglänge neben ihm war.

Fahrer reagiert geistesgegenwärtig

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, reagierte der Fahrer, der bereits überholte, geistesgegenwärtig. Er lenkte seinen Wagen nach links in den angrenzenden Acker. Durch dieses Ausweichmanöver wurde sein Fahrzeug beschädigt. Ein zehn Jahre altes Kind erlitt durch das Unfall-Geschehen ein Schleudertrauma. Das Kind konnte durch einen Elternteil betreut werden. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. (mcz)