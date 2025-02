Männer haben es auf eine Geldkassette abgesehen

Auf die Geldkassette einer Verkaufsbude in der Römerstraße in Wehringen hatte es am Freitagmittag ein Mann abgesehen. Allerdings befand sich in der Kasse kein Bargeld. Um nicht erkannt zu werden, entwendete er anschließend die Videokamera, die ihn frontal aufgenommen hatte.

Polizei hat eine vage Beschreibung

Laut Polizei hielt währenddessen ein zweiter Mann vor dem Verkaufsraum Wache. Zeugen, die gegen 13.30 Uhr zwei männliche, etwa 35 Jahre alte Männer mit Jeans und schwarzen Jacken im Bereich der Römerstraße gesehen haben und Hinweise zu deren Identität oder Aufenthaltsort geben können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Bobingen in Verbindung setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegengenommen (AZ)